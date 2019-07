Det er liv og glade dage for realitybaben, der netop er flyttet til Amerika og er blevet gift med sin mand.

I første sæson af programmet ‘Nyskilt’ fulgte vi Jannie Mette, som netop var blevet skilt fra sin voldelige mand. I anden sæson havde Jannie fundet kærligheden igen i sin amerikanske kæreste Stephen.

Jannie og Stephen har dannet par de sidste fire år – heraf tre og et halvt år som forlovede – og nu er parret blevet gift.

Det afslører Jannie på sin Instagram.

– Jeg er nu gift med min bedste ven, skriver Jannie til et billede af parrets vielsesringe.

Parret blev gift i onsdags, og Jannie har taget sin mands efternavn. Så nu hedder hun ikke længere Jannie Mette Dietz-Nielsen, men Jannie Mette Krycerick efter sin mand.

I sidste måned flyttede parret til New York for at bo sammen. De har ingen fælles børn, men Jannie har en otte-årig søn, Victor, med sin eksmand.

