Nu fortæller 'Divaer i junglen'-deltageren nærmere om, hvordan frieriet forløb i sidste uge.

Sidste søndag kunne realitydeltageren og bloggeren Julie von Lyck, som er kendt fra ‘For lækker til love’ og ‘Divaer i junglen’, fejre sin 30 års fødselsdag.

På sin sidste dag i 20’erne fik hun sit livs overraskelse under fødselsdagsfejringen med sin og ‘Paradise Hotel’-kæresten Steffan Baks familier, da han pludselig gik på knæ og friede til hende.

Hun fortalte efterfølgende, at hun selvfølgelig havde svaret ja til manden i sit liv, og at frieriet var kommet som det største chok og vildeste oplevelse.

Nu fortæller hun nærmere om frieriet:

'Sidste søndag havde jeg fødselsdag, og da vi jo har købt ny bolig og flytter d. 1. november og står lidt i et flytterod, havde mine forældre tilbudt at vi holdt min fødselsdag hos dem. Jeg ramte det skarpe hjørne, hvilket jeg havde det lidt stramt med,' starter hun et blogindlæg.

'Jeg har altid tænkt, at man ikke skal være ked af, hvad man fylder, men bare være glad for, at man fylder år og er i live. Det vigtigste er, at man har det godt med sig selv. Og det har jeg virkelig. Jeg har aldrig følt mig bedre tilpas på selvværds og selvtillidsfronten. Alligevel havde jeg det lidt ambivalent med det den første del af dagen, men dagen tog sig lige pludseligt en meget uventet drejning, så jeg glemte alt om det,' skiver hun og fortsætter:

'Steffan, min kæreste gennem 6,5 år rejste sig op og begyndte at holde tale for mig foran hele familien. I talen talte han meget om mig som person, vores oplevelser og rejser, og hvor gode vi er til at rejse sammen. Jeg var derfor stensikker på, at han ville hive et billede frem og sige, at han havde bestilt en rejse til os sydpå, men i stedet gik han på knæ og FRIEDE til mig foran mine forældre, søskende, hans mor og stedfar. Jeg sagde selvfølgelig JA, og nu skal vi GIFTES!'

'Jeg har aldrig været så meget i chok og grædt så inderligt af glæde. Den eneste, der vidste det, var Steffans mor, og hele familien var i chok og fældede en tåre af glæde. Jeg blev så lykkelig over, at jordens rareste mand, som jeg elsker så højt, vil dele resten af livet med MIG, giftes med MIG, og har købt den smukke ring til mig!,' skriver Julie og tilføjer:

'Jeg er jordens lykkeligste pige, og jeg svæver stadig på en lyserød sky. Det er den mest fantastiske følelse, at den man elsker frier.'

Se det søde billede af det forlovede par herunder:

Vis dette opslag på Instagram Det er ingen sag at ramme det skarpe hjørne, når man er blevet fejret hele weeekenden og idag blev overrasket af manden i mit liv, der idag valgte at gå på knæ og fri til mig med den smukkeste ring foran min og hans familie Det kom som det største chok og vildeste overraskelse, og jeg sagde selvfølgelig JA!! Elsker dig for evigt min skat @steffanbak Et opslag delt af Julie von Lyck (@julievonlyck) den 29. Sep, 2019 kl. 2.00 PDT

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen