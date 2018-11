På Christiansborg mindes politikerne den afholdte skuespiller Morten Grunwald, der tirsdag sov ind efter længere tids kræftsygdom.

»Man ser ham for sig i den ternede jakke og de gule strømper.«

Sådan siger Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), på dagen, hvor det er kommet frem, at den sidste af de legendariske skuespillere i 'Olsen-banden' har fået fred i en alder af 83 år.

»Jeg blev overrasket over det, da jeg hørte det. Måske han gav slip, da han fortalte, at han ikke ville have mere behandling,« siger Pia Kjærsgaard med henvisning til, at Morten Grunwald for præcis en måned siden fortalte til Se og Hør, at hans lungekræft havde spredt sig.

Foto: Maria Albrechtsen Mortensen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Maria Albrechtsen Mortensen/Ritzau Scanpix

»Det er trist. Minderne ruller bare forbi. Sådan er det, når folk, man ikke kendte personligt, men alligevel følte, at man kendte, går bort,« siger Pia Kjærsgaard.

Hun mødte ham ved flere lejligheder ved premierer.

Her oplevede hun ham som en stille mand - men hans betydning har været stor, betoner hun.

»Han efterlader sig så meget. En stor dansk filmskat. Det er nogle film, vi vil gense. Også om 10 år, er jeg sikker på. Vi vil mindes de finurlige karakterer - med alle de vanvittige forbrydelser, som de alligevel slap af sted med. Lige på nær Egon,« siger Pia Kjærsgaard.

Det er en af de store kreative kæmper, der er faldet. Det er et stort tab. Bertel Haarder (V), folketingsmedlem, tidligere kulturminister

Også en af hendes kolleger, tidligere kulturminister og mangeårigt medlem af Folketinget Bertel Haarder (V) hylder Morten Grunwald.

»Det er en af de store kreative kæmper, der er faldet. Det er et stort tab, der kommer i forlængelse af Benny Andersen og Kim Larsen,« siger han.

Som flittig teatergænger hylder Bertel Haarder særligt arbejdet med Østre Gasværk Teater, som blev indviet i 1979 på initiativ af Morten Grunwald og Pelle Sadolin.

»Her havde Morten Grunwald den ene succes efter den anden. Det kræver blod, sved og tårer, en sans for teater og for det indhold, der kan gribe publikum. Jeg tror, jeg har set det meste af repertoiret,« siger Bertel Haarder.

Foto: Sophia Juliane Lydolph/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Sophia Juliane Lydolph/Ritzau Scanpix

Det er dog 'Olsen-banden'-filmene, der vil stå tilbage som det stærke folkelige minde om Morten Grunwald, pointerer han.

»Det er en del af en tradition, som er pæredansk. Ingen respekt for øvrighed, politi og autoriteter. Dem vil man se til evig tid, og de er nogle stærke tidsbilleder. Benny er den glade dreng med et barnligt sind, der er med på den værste. Uanset hvad var det skidegodt, hvad Egon sagde. Benny minder om soldaten Svejk, der adlød de mest tåbelige ordrer,« siger Bertel Haarder.

Også tidligere kulturminister og politisk leder for Radikale Venstre Marianne Jelved hæfter sig ved netop rollen som Benny.

'Det er ikke til at forstå. Morten Grunwalds figurer, eksempelvis Benny fra 'Olsen-banden', er en del af vores fælles identitet. På den måde slipper vi ham ikke,' skriver hun i en kommentar.