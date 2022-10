Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ikke et ord om ekskæresten.

I hvert fald havde realitypersonen Nynne Larsen på ingen måder lyst til at kommentere, at Robert Hansen nu er blevet tiltalt for vold.

»Det har jeg ingen kommentarer til,« lød det gentagne gange fra Nynne Larsen, der var mødt op i en skrap lilla dragt til premieren på filmen 'Smuk' i Imperial i København tirsdag aften.

Bølgerne er tilsyneladende flere gange gået højt mellem Nynne Larsen og den 42-årige Robert Hansen.

Robert Hansen er blevet tiltalt for vold. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Robert Hansen er blevet tiltalt for vold. Foto: Sarah Christine Nørgaard

I 2021 gik de to fra hinanden i et dramatisk brud, og kort efter beskyldte den dengang 25-årige Nynne Larsen ekskæresten for vold.

'Et parforhold skal være et safe space bestående af kærlighed, ærlighed, tilregnelighed og loyalitet. Ikke vold, trusler, nedgørelser, fortvivlelse og misbrug,' skrev Nynne Larsen i et opslag på Instagram, hvor hun også viste et billede af sig selv med et temmelig forslået ansigt.

Skaderne skulle angiveligt være sket under en ferie i Spanien, efter at parret var kommet op at slås. Begge parter blev efterfølgende anholdt af politiet.

I juli kunne Se og Hør berette, at Nynne Larsen samt mindst en yderligere person havde meldt Robert Hansen for vold, og i september kunne mediet så berette, at den kendte skuespiller var blevet tiltalt for vold. Tiltalen lyder på to tiltaler for vold og en anklage om grov vold.

Nynne Larsen har ingen kommentarer til Robert Hansens voldssag. Foto: Silla Bakalus Vis mere Nynne Larsen har ingen kommentarer til Robert Hansens voldssag. Foto: Silla Bakalus

Robert Hansen har ikke haft lyst til at kommentere sagen overfor Se og Hør.

Og det havde Nynne Larsen tilsyneladende heller ikke, da B.T. mødte hende.

B.T. forsøgte ellers at spørge, om tiltalerne mod Robert Hansen var for vold, der var begået mod hende – og om de to stadig er på talefod.

»Ingen kommentarer. Du kan kontakte min advokat.«

»I får ingenting ud af mig,« lød det fra Nynne Larsen.