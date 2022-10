Lyt til artiklen

Lisbeth Østergaard krydser fingre for tiden.

Sammen med manden Ralf har hun nemlig sat villaen i København til salg for 13.250.000 kroner.

Det viser salgsannoncen for boligen.

I et opslag på Instagram fortæller den tidligere tv- og radiovært, hvorfor huset på 177 kvadratmeter ryger til salg nu.

'Yes, den er god nok. Som du måske har set andre steder, så har vi sat vores hus til salg.'

Men det er noget af et sats for familien, der endnu ikke ved, hvor de skal rykke hen.

'Hvor vi rykker hen, er endnu ikke på plads. Der er mange bolde i luften, mange muligheder, og intet er sikkert endnu. I første omgang handler det jo også om, hvor hurtigt (eller langsomt) det går med huset her. For i disse tider er det svært at købe uden at have solgt, så vi krydser fingre,' skriver hun.

Lisbeth Østergaard slår også fast, at der intet dramatisk er over salget.

'Hvis du troede, der var drama at komme efter, må jeg skuffe dig. Vi skal flytte videre sammen – alle fire,' lyder det.

Hun deler også, at familien glæder sig til luftforandringen – uanset hvor den ender med at være.

'Når vi selv ved noget mere, skal I selvfølgelig nok være nogle af de første til at få at vide, hvad der skal ske. Det er enormt spændende, og vi glæder os til at finde ud af, hvad fremtiden bringer.'

Familien købte huset i 2016 for fem millioner kroner.

De har siden renoveret villaen, og derfor er den da også steget gevaldig i værdi.