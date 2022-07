Lyt til artiklen

Johnny Depp bøvler stadig med afslutningen af sit juridiske slagsmål mod ekskonen Amber Heard.

Måske netop derfor har den 59-årige skuespiller nu valgt at indgå forlig med en anden person, der har anklaget ham for vold.

I hvert fald kan Deadline ud fra retsdokumenter rapportere, at Johnny Depp og Gregg Brooks – der var lokationschef på filmen 'City of Lies' fra 2018, hvor Depp havde hovedrollen – har indgået en aftale, der betyder, at de ikke skal tage voldsanklagen i retten om to uger alligevel.

Betingelserne for forliget er dog ikke offentliggjort, men det kunne ligne, at Johnny Depp skal punge ud.

Johnny Depp i 'City of Lies' fra 2018. Under optagelserne skulle han angiveligt have været voldelig overfor lokationschefen på filmproduktionen. Vis mere Johnny Depp i 'City of Lies' fra 2018. Under optagelserne skulle han angiveligt have været voldelig overfor lokationschefen på filmproduktionen.

Gregg Brooks anklagede Johnny Depp for at have været voldelig mod ham, da lokationschefen ville lukke dagens ekstraoptagelser på 'City of Lies' ned dengang tilbage i 2017.

Det skulle have fået Johnny Depp – der angiveligt var påvirket af både alkohol og stoffer – til at fare op og råbe og skrige.

Det hele kulminerede ifølge anklagen med, at Depp slog Gregg Brooks to gange i ribbenene.

Efterfølgende skulle Brooks tilmed være blevet fyret fra 'City of Lies'-produktionen, da han ikke ville love, at han ikke ville sagsøge hovedrolleindehaveren.

For Gregg Brooks endte som bekendt med at sagsøge Johnny Depp, men nu har de altså fundet frem til en aftale i stedet.

Ifølge retsdokumentet skal Johnny Depp opfylde en række af ikke offentliggjorte betingelser inden slutningen af august – hvilket altså formentligt er at betale Gregg Brooks for at få retssagen til at forsvinde.

Johnny Depp er i denne sag også repræsenteret af Camille Vasquez, der ligeledes har håndteret hans retssag mod Amber Heard.

Det tidligere skuespillerægtepar Johnny Depp og Amber Heard undervejs i deres seks uger lange injurieretssag, der blev afsluttet i slutningen af maj 2022. Foto: AP Photo Vis mere Det tidligere skuespillerægtepar Johnny Depp og Amber Heard undervejs i deres seks uger lange injurieretssag, der blev afsluttet i slutningen af maj 2022. Foto: AP Photo

Status på den injuriesag er, at Amber Heard fortsat forsøger at få den til at gå om med henvisning til, at et jurymedlem lod sig erstatte af en anden person uden rettens vidende.

Sagen mellem eksparret blev dog afgjort ved, at Johnny Depp fik medhold i sine tre anklager om injurier og krav på en erstatning på 10,35 millioner dollar fra ekskonen.

Amber Heard derimod fik kun medhold i en af sine anklager om injurier og en mindre erstatning på to millioner.