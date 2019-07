Der er ingen tvivl om, at mobilen nogle gange fylder lidt for meget, når man sidder i stuen med familien eller venner, og det var også det, der var begyndt at nage hjemme hos Maj Wismann.

Derfor besluttede hun og hendes mand, Mads, at de måtte finde en løsning, så mobilerne kunne gemmes væk. Det blev til en fastnettelefon.

»Den er til nødstilfælde, så vores nærmeste kan komme i kontakt med os, og når den endelig ringer, så får vi et kæmpe chok – den larmer jo helt vildt, sådan én,« siger Maj Wismann.

Det er dog gennem en mobiltelefon, at B.T. får fat i hende, og hun forklarer, at hun lige har afklaret med sin mand, at det er okay, at hun laver et interview, selvom parret er på ferie.

For fire år siden besluttede de nemlig, at mobilerne ikke skulle forstyrre nærværet længere, når familien havde fået fri fra job og skole.

»Der var flere grunde til, at vi besluttede at få en fastnettelefon. Det var, som om mobilen fik sneget sig mere og mere ind i kvalitetstiden derhjemme, så vi besluttede at komme problemet i forkøbet,« siger Maj Wismann.

For hende var det ikke kun vennerne, der poppede op som små røde tal på de forskellige apps, men også arbejdet, som blev slæbt med hjem, når telefonen lå fremme.

»Mit arbejde indebærer også at svare på beskeder fra følgere på de sociale medier, så det er også en måde at få adskilt arbejde og privatliv – for bedre at kunne holde fri, når vi er hjemme,« siger Maj Wismann.

Maj Wismann med sine to børn Alfred på ni år og Karla på to. Desuden har hun Emil på 21 år fra et tidligere parforhold.

Anskaffelsen af fastnettelefonen blev derfor starten på en kulturændring i hjemmet uden for Nyborg. Mads fik installeret en ladestation i bryggerset, hvor telefonerne nu ligger.

Men det var ikke så meget selve anskaffelsen af fastnettelefonen, der gjorde forskellen, men mere beslutningen om at få den, som startede et nyt kapitel.

»Det betød, at vi italesatte en tendens, som vi gerne ville stoppe,« siger Maj Wismann og fortsætter:

»Det er jo ikke en lov, men mere en kultur, vi har fået skabt med nogle retningslinjer, som italesætter det og skaber nogle rammer. Det betyder, at vi kan sige til hinanden, når vi falder i, for det sker jo også.«

Mobilens plads i familielivet bliver hele tiden diskuteret, og det er en løbende proces, som skal afvejes, for der skal også være plads til at have et online liv. Når der deles billeder på de sociale medier, henter de telefonen i bryggerset, gør det, de skal, og lægger den så tilbage igen.

»Mobilen er jo en genial ting, men det er vigtigt for mig og min mand, at vi er rollemodeller for vores børn, så de får nogle sunde mobilvaner,« siger den 41-årige parterapeut og klinisk sexolog, som driver sitet websexolog.dk.

Hun understreger, at for dem har en fastnettelefon været den rigtige løsning, men at det er ikke noget, der skal presses ned over hovedet på folk. Det er ikke sikkert, det virker for andre.

»Der ligger en tryghed i at vide, at de vigtigste personer kan få fat i os, selvom vores telefoner ligger ude i bryggerset, hvor vi ikke kan høre dem. Så er det lettere at fokusere på familien, som er det vigtigste,« afslutter Maj Wismann.