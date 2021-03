En ny dokumentar har set dagens lys, og den vækker i den grad opsigt.

Dokumentaren, som handler om Tina Turner, handler blandt andet om hendes tidligere ægteskab med Ike Turner. Et ægteskab, der bød på alt fra tæsk, bank, ydmygelser og voldtægt.

Den i dag 81-årige 'What's Love Got To Do With It'-sangerinde medvirker selv i dokumentaren, og nogle af hendes historier er bestemt ikke for sarte sjæle.

Hun fortæller blandt andet, hvordan den i dag afdøde Ike Turner langsomt blev mere og mere kontrollerende og voldelig, og hvordan det første slag, hun modtog fra ægtemanden, var med et skohorn. Det skriver Politiken, der har set den.

Arkivfoto af Ike og Tina Turner på scenen i København. Foto: Wily Lund Vis mere Arkivfoto af Ike og Tina Turner på scenen i København. Foto: Wily Lund

Da hendes ansigt var svulmet op af slagene, »kneppede han mig«, siger hun i dokumentaren og fortsætter:

»Sådan var det altid – han fandt et eller andet, en bøjle for eksempel, og gennempryglede mig. Så kneppede han mig«

Dokumentaren, der hedder 'Tina', har netop haft verdenspremiere under filmfestivalen Berlinalen, og indtil videre er anmeldelserne af den imponerende.

Både The Times og The Telegraph har givet den fire ud af fem stjerner, og sidstnævnte kalder den for 'en af de mest chokerende og smertefulde, men også mest triumferende fortællinger i rockhistorien'.

Tina Turner på scenen i Paris i 2009. Foto: LIONEL BONAVENTURE Vis mere Tina Turner på scenen i Paris i 2009. Foto: LIONEL BONAVENTURE

I dokumentaren, der lavet af de Oscar-vindende instruktører Dan Lindsay og T. J. Martin, får man indsigt i sangikonets liv – helt fra hendes fattige opvækst i de amerikanske sydstater til hendes i dag tilbagetrukkede liv i Schweiz med sin nye mand, Erwin Bach.

Tina Turner og Ike Turner blev gift i 1962 – fem år efter, at de begyndte at optræde sammen som bandet 'Ike & Tina Turner'.

Og i dokumentaren fortæller Tina Turner blandt andet, hvorfor hun formåede at holde sin voldelige ægtemand ud helt ind til 1976, hvor de blev separeret, efter at sangerinden flygtede fra ham efter endnu en voldelig episode.

»Når jeg fik bank, fik jeg ondt af Ike og syntes, at det var min fejl. Jeg havde lovet at blive hos ham, og dengang holdt man ord,« siger hun ifølge Politiken.

Ike Turner døde i 2007. Han blev 76 år gammel. Foto: MICHAEL BUCKNER Vis mere Ike Turner døde i 2007. Han blev 76 år gammel. Foto: MICHAEL BUCKNER

Som følge af skilsmissen mellem Tina og Ike Turner gik bandet også fra hinanden, men det lykkedes alligevel Tina Turner at få sig en succesfuld solokarriere – blandt andet med albummet 'Private Dancer', som blev et kæmpehit.

Det lykkedes hende dog aldrig at slippe væk fra det voldelige ægteskab, da hun lige siden har skullet svare på spørgsmål fra pressen om Ike Turner.

Om sangerinden med den nye dokumentar nu endelig formår at sætte et sidste punktum på det braste forhold, må tiden vise.

Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår 'Tina' får premiere i Danmark.