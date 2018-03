'Danmark har talent'-dommeren Cecilie Lassen fødte for fem måneder siden sønnen, Alvin Tao.

Og nu rasler kiloene af den tidligere balletdanserinde. Også selvom hun hverken træner eller spiser sundere.

Efter en hård graviditet med bækkenløsning og vand i kroppen, kan Cecilie Lassen nu glæde sig over, at tallene på badevægten bliver ved med at dale. Også selvom hun ikke aktivt gør noget for det.

»Amning er en vidunderlig ting. Baby har suget cirka 25 kilo ud af mig. Jeg havde også taget meget på i væske, men amning er for vildt, hvad sådan noget angår,« fortæller den 36-årige talent-dommer til Se og Hør og fortsætter.

»Jeg kører ellers citronmåner ind og kan ikke træne på grund af mine skavanker.«

Og netop på grund af sine mange skavanker efter sin graviditet med Alvin, har den nybagte mor misset to auditions i TV 2-programmet 'Danmark har talent', hvor skuespiller og model Sus Wilkins var hendes afløser.

Og selvom Cecilie Lassen allerede har tabt 25 kilo, mener hun selv, at der er et godt stykke vej tilbage, da hun stadig er langt over sin normale vægt.

Cecilie Lassen er tidligere balletdanserinde og arbejder nu som model og tv-dommer i TV 2-programmet 'Danmark har talent'.

Talent-dommeren er gift med Turboweekend-sangeren, Silas Bjerregaard, som også er far til dem fem måneder gamle søn.