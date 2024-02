De er grandkusiner til Kong Frederik, og deres farbror kunne have været konge. Alligevel var der ingen forlommer til hverken Josephine eller Camilla af Rosenborg ved tronskiftet.

De to søstre fik ligesom alle andre et chok, da de nytårsaften hørte dronning Margrethes melding om at abdicere. Og tronskiftet fejrede de på overraskende vis.

Selvom deres farbror, grev Ingolf, havde fået det at vide kort forinden, så anede hans niecer, tvillingerne Camilla og Josephine af Rosenborg intet om, at dronning Margrethe ville skrive historie med sin nytårstale.

»Vi havde ikke fået noget at vide, og jeg blev meget rørt,« siger Camilla af Rosenborg, der ligesom alle andre altså først fik beskeden på skærmen.

Camilla af Rosenborg med sin datter. Foto: Silla Bakalus Vis mere Camilla af Rosenborg med sin datter. Foto: Silla Bakalus

»Jeg kunne ligesom høre. Jeg tænkte: 'What. Hvor bærer det her hen.' Det var et kæmpe chok, og det fyldte jo hele aftenen,« siger hun.

»Men jeg er også meget glad på kong Frederik og dronning Mary´s vegne.«

Så du kunne mærke på dronning Margrethe under talen, at der var noget på vej?

»Man kunne jo ligesom godt høre til sidst i talen, hvor det bar hen. «

Før i tiden var komtesserne af Rosenborg tvillingerne Camilla og Josephine, selvskrevne til de kongelige fester.. Foto: Marie Hald/Ritzau Scanpix Vis mere Før i tiden var komtesserne af Rosenborg tvillingerne Camilla og Josephine, selvskrevne til de kongelige fester.. Foto: Marie Hald/Ritzau Scanpix

»Men jeg synes, hun har gjort det på værdig vis. Det er så flot, og jeg synes også, det er flot, at hun får lov til at opleve sin søn som konge,« siger hun og tilføjer, at hun mener, at det er en god beslutning, hvis dronningen selv har følt for det.

Det er hendes søster Josephine af Rosenborg enig i:

»Vi er rigtig henrykte over det, for hun (dronning Margrethe, red.) skal også have lov at gå og have det sjovt og nyde livet, hvor alles øjne ikke hele tiden hviler på hende, og jeg ønsker hende det største tillykke, og det samme gælder kongen, vores grandfætter Frederik.«

Frederik har ventet nogle år på det her, tror du, han er klar til den her rolle nu?

»Naturligvis er han klar. Det er han jo opvokset til. Han er jo opdraget med, hvilken rolle han skulle have afløse.«

De to søstres far, den nu afdøde grev Christian, var lillebror til grev Ingolf, hvilket altså betyder, at han var fætter til dronning Margrethe.

Det gør, at de to søstre samt deres lillesøster Feodora er grandkusiner til kong Frederik.

Forholdet er dog ikke voldsomt tæt, bedyrer søstrene:

Komtesserne med deres forældre ved prins Joachim og prinsesse Alexandras bryllup. Foto: Jan Jørgensen/Ritzau Scanpix Vis mere Komtesserne med deres forældre ved prins Joachim og prinsesse Alexandras bryllup. Foto: Jan Jørgensen/Ritzau Scanpix

»Selvfølgelig er det jo vores grandfætter, så man løber ikke hinanden på dørene, men når vi ses, så ses vi, og så er det med krammere og small talk,« fortæller Josephine af Rosenborg.

Hun tilføjer dog, at hun ikke har set ham, efter han blev konge – altså bortset fra, da søstrene sammen med hundrede tusinder af andre danskere stod ude foran Christiansborg og vinkede til den nyudnævnte konge.

For selv om man har blåt blod i årene, så er det altså ikke ensbetydende med, at man får særbehandling, når en ny monark skal udråbes.

»Min mand Ivan og jeg, min tvillingesøster, og alle børnene, vi var samlet på slotspladsen for at se dem på balkonen, og det var en kæmpe oplevelse, og vi havde også en rigtig lille familiefest og havde kransekage og champagne med,« fortæller Camilla af Rosenborg.

Man skulle ellers tro, at I var inviteret med til en form for familiær fejring. Men det var I ikke?

»Nej, vi er lige det led længere ude. Men vi har da stadig kontakten, men i hvert fald, så fejrede vi det internt,« fortæller hun.

Nu er I så kommet endnu et led længere væk fra kongehuset – hvad betyder det for jer?

»Det betyder egentlig ikke så meget for os. Efter vores forældre gik bort i 2013 og 2014, så er det automatisk gledet længere ud. Men vi har jo stadigvæk kontakt med familien. Men jeg tror ikke, der er så mange baller tilbage. Der er jo mange sæder at besætte efterhånden med alle de børn, der kommer til. Men jeg er virkelig glad på kong Frederiks vegne,« lyder det fra Camilla af Rosenborg, der håber, at Frederik X bliver en moderne konge.

»For så kan ligesom også fange ungdommen og få dem med i det. Og det er jo sådan, vi skal bevare monarkiet. Vi kan jo ikke leve i de gamle tidslommer. Vi bliver jo også nødt til at finde på noget nyt,« siger hun.