Lægerne vil undersøge Emmas hjerte, da hendes far har en hjertesygdom.

Emma fra ‘Ex on the Beach’ har det seneste stykke tid døjet med problemer med sit hjerte.

Hun oplever, at hun ofte og pludselig rammes af en underlig hjertebanken.

»Min far har hul i hjertet, og han har gennem tiden haft mange problemer med sit hjerte. Lægerne siger, at det er arveligt, og derfor skal jeg undersøges,« fortæller Emma til Realityportalen.

Hun har en tid til en EKG-undersøgelse, som kan vise, om hun har en hjertesygdom. Men på grund af coronavirus kan undersøgelsen først blive foretaget i august.

»Det er ikke hver dag, jeg mærker til det, men det er en meget ubehagelig følelse. Jeg er flere gange vågnet op om natten, hvor jeg har haft meget langsomme og tunge hjertebanken. Hvis der skulle være et hul i hjertet, er det ikke noget, jeg som sådan er bekymret for, fordi min far har gået med det hele livet. Det var først, da han blev ældr,e at han mærkede noget til det. Men lægerne er så dygtige i dag, så jeg er ikke bekymret for fremtiden,« uddyber hun.

Faktisk har Emma i disse dage også selv været en tur på sygehuset, hvor hun er blevet testet for corona.

Testen har hun endnu ikke fået svar fra, og hun har heller ikke mærket nogle symptomer på corona.

»Men en af mine veninder fortalte, at hendes kæreste ven var blevet testet positiv for corona, så derfor ville jeg gerne testes. Og når nu jeg skal ind og have lavet en EKG af mit hjerte, så er det bare dejligt at vide, at jeg er fri for corona,« siger hun.

Emma må altså bevarer roen til august, hvor hun forhåbentlig kan få at vide, at hendes hjertebanken er helt uskyldig.

»Det er lang tid at gå og vente.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.