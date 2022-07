Lyt til artiklen

Nu har Amber Heard taget næste skridt for at få millioninjuriesagen mod eksmanden Johnny Depp til at gå om.

I et dokument, der fredag er sendt til retten i Fairfax County i Virginia, har hendes juridiske hold anmodet om at få erklæret dommen ugyldig, fordi et af juryens medlemmer var blevet erstattet uden deres vidende.

Det skriver flere internationale medier som CNN og Sky News.

Sidste uge klagede Amber Heard og hendes advokater ligeledes over sagens gang.

SAGEN KORT Amber Heard og Johnny Depp blev gift i 2015, men gik fra hinanden allerede året efter. Her søgte og fik Amber Heard nemlig et midlertidigt polititilhold mod Johnny Depp med begrundelsen 'hustruvold'. Efterfølgende søgte hun om skilsmisse, og den gik igennem i januar 2017. I december 2018 beskyldte Amber Heard så indirekte Depp for hustruvold, alkoholisme og stofmisbrug i en klumme i The Washington Post, hvor hun dog ikke nævnte eksmanden ved navn. Men den sammenkædning lavede The Sun. Derfor anlagde Johnny Depp en injuriesag mod det britiske medie, som i 2020 endte med at få rettens ord for, at de godt måtte kalde den 58-årige skuespiller for hustrumishandler på forsiden. Efterfølgende er det så Amber Heard, som Johnny Depp hev i retten for injurier, som han mener har ødelagt hans ry og karriere. Han sagsøgte hende for 50 millioner dollar, hvilket svarer til omtrent 375 millioner kroner. Men Amber Heard modsagsøgte også eksmanden – tilmed for det dobbelte. Hun ønskede nemlig 100 millioner dollar, svarende til omtrent 750 millioner danske kroner, ligeledes for injurier for at være blevet kaldt en løgner. Sagen endte dog med, at Johnny Depp fik medhold i alle sine anklager om injurier og ret til en samlet erstatning på 15 millioner dollar. Amber Heard fik medhold i et af sine anklagepunkter mod eksmanden og blev tilkendt en mindre erstatning på 2 millioner dollar. Nu har hun så tænkt sig at anke sagen.

De rejste tvivl om juryen og fremførte, at Johnny Depps vundne erstatning på 15 millioner dollar var overdrevet, og at medholdet i alle hans anklager om injurier ikke var tilstrækkeligt underbygget gennem sagen.

Amber Heard fik derimod kun medhold i et af sine anklagepunkter mod eksmanden og blev tilkendt erstatning på to millioner dollar.

Men nu er det altså et konkret problem med jurymedlemmet, der – muligvis også udenfor rettens vidende – lod sig erstatte med en anden person fra sin husstand, som Heards advokater hiver fat i.

»Som retten uden tvivl er enig i, er det dybt bekymrende, at en person, der ikke er indkaldt til nævningetinget, alligevel møder op til nævningetinget og tjener i juryen, især i en sag som denne,« lyder det i retsanmodningen.

Dermed mener Amber Heard, at hendes krav på en retfærdig rettergang er blevet »kompromitteret«.

»Derfor bør en fejlretssag blive erklæret og en ny retssag beordres,« skrives det i retsanmodningen.

Den har Johnny Depp og hans advokater nu 30 dage til at reagere på.