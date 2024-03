Vi advarer mod voldsomme billeder.



Blodet fosser ud af næsen og ned på den hvide is, da Christian Wejse rejser sig op.

En voldsom kollision med plastikbanden rundt om ishockeybanen i Bremerhaven har gjort den 25-årig ishockeyspiller omtumlet og forvandlet næsen til en blodfontæne.

'Den er nok brækket,' tænker Christian Wejse, da han skøjter ud mod bænken, hvor lægestaben står klar til at behandle ham. Men brækket var den ikke.

Sandheden er noget mere makaber og bizar end 'bare' en brækket næse. Da han sidder i omklædningsrummet og argumenterer for, at det naturligvis bare er et brud, kommer holdlægen pludselig ind ad døren.

»Dommeren havde fundet den manglende del af min næse, som lægen så kommer ind med i omklædningsrummet,« forklarer han til B.T.

Wejse er skøjtet med så hård kraft ind i banden, at plastikvisiret på hans hjelm er blevet trykket så hårdt ned i næsetippen, at den er blevet kappet af.

»Jeg havde ikke forestillet mig, at det kunne cutte min næse af, for man tænker jo slet ikke over, at det er en mulighed,« forklarer den benhårde vestjyde.

Lægerne kunne ikke sige med sikkerhed, hvor mange sting, Christian fik i næsen, men det var over 25. Foto: Privatfoto Vis mere Lægerne kunne ikke sige med sikkerhed, hvor mange sting, Christian fik i næsen, men det var over 25. Foto: Privatfoto

Så der sidder han så i omklædningsrummet i en hockeyhal i Tyskland med spidsen af sin næse liggende ved siden af sig. Og pludselig kan han ikke lade være med at trække på smilebåndet.

»Jeg griner jo lidt af det. For jeg tænker, at det ikke er så slemt. At det måske bare er et lille stykke hud, der er faldet af, men der er virkelig også ekstremt meget blod, så jeg undrer mig også over, hvordan i alverden det kan ske,« siger han.

Herefter haster ambulancen ham til sygehuset, hvor blødningen bliver stoppet og den ufrivilligt amputerede næsedel bliver forsøgt holdt frisk i saltvand.

Efter kirurgisk præcision og mere end 25 sting ender Christian med – på trods af det morbide uheld – at tage fra sygehuset med en relativt intakt og endnu velfungerende næse.

»Jeg kan heldigvis fint bruge næsen, trække vejret og lugte og sådan noget, der er ikke noget der,« siger han – og fortæller dog, at det ikke er til at sige, om han får følingen tilbage i næsetippen.

Som ishockeyspiller er Christian en hård negl, og derfor er han selvfølgelig også allerede tilbage på isen sideløbende med den iltkammerbehandling, der skal være med til at sørge for, at næsen heler ordentligt.

For selvom det gjorde nas, og oplevelsen var voldsom, er han på ingen måde bange for nye sammenstød eller slag til ansigtet.

»Hvis jeg tænker for meget over det, så kommer det bare til at sidde i mig,« siger han og fortæller også, at han i øjeblikket spiller med et form for visir som beskyttelse, indtil næsen er 100 procent intakt igen.

Christian Wejse gør sig til i tyske Bremerhaven i den tyske ishockeyrække og har gjort det siden sit skifte fra Esbjerg Energy i 2021.

Selvom dele af næsen har været kappet af, skal Bremerhaven håbe, at danskeren kommer tilbage med en velfungerende målnæse. Alene i denne sæson har den nemlig stået for 14 scoringer i den tyske hockeyliga.