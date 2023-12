Det var et af de øjeblikke i dokumentaren, de fleste grinede af og gjorde grin med. Som gik viralt. Så hun greb bolden. Grinede med.

'Jeg kan ikke kæmpe imod længere. Ja, min far kørte mig i skole i en Rolls-Royce', sagde Victoria Beckham for nylig med glimt i øjet i en TikTok-video og poserede i en t-shirt.

'My dad had a Rolls-Royce,' stod der på den.

Med reference til den scene i dokumentaren, hvor hun fortæller, hvordan både hun og David Beckham kommer fra en arbejderklassebaggrund, hvilket han flere gange drillende afbryder.

'Hvad var det for en bil, din far kørte dig i skole i?'. Og hun til sidst med himmelvendte øjne må krybe til korset.

@victoriabeckham I can t fight it anymore, yes my dad drove me to school in a Rolls Royce! Kisses @David Beckham

Dokumentaren 'Beckham' – som havde premiere på Netflix i starten af oktober – er selvfølgelig et portræt af den ikoniske fodboldspiller, men også af mennesket bag facaden og de kampe udenfor banen som han og Victoria gennem deres 26 år sammen har måttet kæmpe.

'Et rørende portræt af et ægteskab', skrev det amerikanske medie Slate da også i deres anmeldelse af serien.

Som viser en helt anden side af hans lige så berømte hustru, 49-årige Victoria Beckham. Hende, som altid har set sur og utilnærmelig ud.

Hendes vej til berømmelse er velkendt for de fleste.

Hvordan hun som 20-årig ud af 400 piger blev håndplukket til en ny pigegruppe, som skulle være en slags modvægt til de mange boybands, der i midten af 90erne dominerede den engelske musikscene.

Hvordan de på ingen tid blev indbegrebet af 'girl-power'. Hvordan de fra det øjeblik deres første single i 1996 tonede ud i æteren blev en svimlende succes.

80 millioner albums nåede de at sælge i deres korte levetid.

Pressen elskede de fem Spice Girls. De fik kælenavne. Posh Spice blev Victoria kaldt. Posh som i fornem. Og forståeligt nok.

Spice Girls anno 1997. Som altid med en sur Posh Spice.

For udover altid at være iført designer outfits, var der altid noget reserveret over hende. Noget arrogant. Som var hun den eneste af de fem, der ikke havde det sjovt.

Selv hendes voksfigur på Madame Tussauds museum smiler ikke.

Alligevel var det hende, David Beckham faldt pladask for.

»De var de nye Charles og Diana,« beskriver fodboldspiller Gary Neville det hysteri, der var omkring kendisparret, som blev kærester i 1997 og måtte leve som jaget vildt.

Efter bare tre albums var det slut med Spice Girls.

Internt var der angiveligt for meget girl power og for mange slagsmål, som mundede ud i, at Geri Halliwell gennem sin advokat meddelte, at hun forlod Spice Girls, som i det følgende år fortsatte med de fire resterende medlemmer.

Så fulgte soloalbums. Fra alle fem.

»Jeg ved, at folk kender mig som en berømthed mere end for min musik. Jo, jeg er Posh, men jeg er også Victoria Beckham. Jeg kan andet end at shoppe,« som hun i 2001 understregede over for B.T. i forbindelse med sit soloalbum, som – mildest talt – ikke var en succes.

Da Victoria Beckham i 2001 besøgte København i anledning af hendes soloalbum, lykkedes det næsten fotografen at få hende til at smile.

»Hun er nu bedre kendt som hustru til fodboldspiller David end for sin solokarriere,« som BBC tørt konstaterede i 2003.

Nederlaget rejste Victoria Beckham sig dog fra og beviste, at hun var mere end en fodboldspillers kone, da hun valgte at fokusere på dét, der havde været hendes varemærke.

»Min passion har altid været mode. Det er her, jeg hører til. Jeg vidste bare ikke, hvordan jeg skulle komme derhen,« som hun for nylig siden sagde i et interview med Allure Magazine om sit brand, som har gjort hende til et anerkendt navn i den verden.

Og som bidrager til at gøre 'The Beckhams' til en guldrandet forretning.

514 millioner dollar anslås parret at være gode for.

Men uanset hvor stor succes Victoria Beckham har haft, har hun med sit tilknappede væsen altid været nem at hade.

Som da hun i 2007 – hvor parret flyttede til Los Angeles – fik sin egen dokumentar 'Victoria Beckham: Coming to America', som skulle have været i seks afsnit, men endte med ét af 60 minutters varighed.

Fordi der ganske enkelt ikke var interessant materiale nok til de seks afsnit.

En meget modebevidst Victoria Beckham anno 2022.

Anmelderne slagtede hende, kaldte hendes endeløse drikken champagne og boligjagt med sin frisør og makeupartist for 'et orgie af selvtilfredsstillelse', mens andre skrev, at der måtte være en grund til, at tv-kanalen NBC brugte en time af den bedste sendetid på hende.

»Men selv konspirationsteoretikere vil få svært ved at finde den,« som The New York Times konkluderede.

Victoria Beckham har dog gennem sin lange karriere sjældent givet personlige interviews, og har dermed heller ikke svaret igen på kritikken og alt, hvad hun gennem årene har måttet lægge ryg til.

Som at få skylden, når hendes mand en sjælden gang brændte en chance på banen.

I stedet er hendes usmilende ansigt igen og igen landet i spalterne.

Søger man hendes navn kombineret med ordet 'smile' på Google, giver det da også mere end 11 millioner hits.

»Før de sociale medier, hvor jeg konstant blev fotograferet af paparazzi, var mediernes billede af mig denne irritable person, som aldrig smilede. Sådan blev historien fortalt, og det var, hvad folk troede om mig,« sagde Victoria Beckham for nylig til fransk Vogue og fortsatte:

»Når jeg tænker tilbage på Spice Girls årene og alt, hvad medierne trak mig igennem, kan jeg se, at det virkelig påvirkede mig. Og når du er i den situation, beskytter du dig selv.«

I de første mange år af deres forhold var David og Victoria Beckham som jaget vildt. For den sultne presse var de de nye Charles og Diana.

»Så straks jeg spottede paparazzierne, iførte jeg mig mit panser. Og det var sådan, at verden så mig. Jeg blev hængt ud som én, der altid var sur,« sagde hun og beskrev, hvordan netop de sociale medier havde hjulpet.

»Det er længe siden, at jeg stoppede med at bekymre mig om, hvad andre tænkte om mig. Selvfølgelig ville jeg da elske, at pressen beskrev mig som én, der er venlig, sympatisk og respektfuld, men det har jeg opgivet.«

»Men takket være de sociale medier, kan folk nu se mig som en hårdtarbejdende kvinde, en hustru og en mor. De ser min virkelige personlighed.«

Og de ser – som i dokumentaren – humoren. Evnen til at grine af sig selv.

'I’m smiling on the inside' var ordlyden da også på en t-shirt, som hun fik fremstillet tilbage i 2017.

Nu har hun altså gjort det igen. Gjort grin med sig selv.

'My dad had a Rolls-Royce' står der på den nye t-shirt.

Men Victoria Beckham nøjedes ikke med at grine med og grine af sig selv. For som ordsproget siger: 'Den, der ler sidst, ler bedst'.

Hun har nemlig gjort joken til en god forretning og sat t-shirten til salg på egen hjemmeside. For 130 euro – knap 1.000 kroner.