Den norske influencer Sophie Elise har nu valgt at forklare sig.

Efter det meget omtalte billede, hvor hendes influencerkollega Nora Haukland står med en pose med hvidt pulver i, er gået viralt og har været genstand for flere tusinde klager til NRK, hvor Sophie Elise er løst ansat som vært på en podcast, fortæller influenceren nu om billedet.

Det gør hun i en story på Instagram.

»Der har været stille fra mig i et stykke tid. Det er ikke fordi, jeg vil gemme mig, eller fordi jeg ikke har villet tage konsekvenserne,« skriver Sophie Elise.

Det er første gang, hun fortæller om sagen på sine egne sociale medier.

»Jeg har brugt de sidste par uger på at opføre mig pænt over for alle, jeg elsker, dem jeg arbejder sammen med og mig selv.«

Den skandaleramte influencer forklarer, at billedet endte på Instagram, fordi hun sjældent holder godt øje med, hvad hun lægger op.

»Jeg skulle poste flere billeder, som jeg ofte gør. Jeg lagde ikke særligt mærke til hvert enkelt billede. Jeg så billederne på afstand, og jeg valgte, som jeg plejer. Da jeg blev gjort opmærksom på billedet, fjernede jeg det med det samme. Kun efter tre minutter. Udgivelsen er mit ansvar, og det sker ikke igen,« fortæller hun.

Her ses det omtalte billede af Sophie Elise og Nora Hauklund. Foto: Instagram Vis mere Her ses det omtalte billede af Sophie Elise og Nora Hauklund. Foto: Instagram

Sophie Elise understreger til sine følgere, at billedet aldrig skulle være offentliggjort.

»Det har været et wake up call. Når man står i en situation, som jeg gør lige nu, så bliver det hele krystalklart, hvad der betyder noget, og hvem man gerne vil være.«

Hun påpeger også, at hun er ked af, at hun har skuffet folk.

Influenceren fortsætter for nuværende på NRK, men tv-stationen har ændret holdning og sagt, at man vil genoverveje samarbejdet om den podcast, influenceren laver for dem.

»Vi skal tage en samtale med hende i den nærmeste fremtid. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan gå videre herfra,« siger NRK-chef Vibeke Fürst Haugen i tv-stationens eget program 'Debatten'.

Vibeke Fürst Haugen understreger, at hun vil møde influenceren med »et åbent sind«, og at intet endnu er fastlagt.

Overfor nyhedsbureauet NTB forklarer NRK, at man forventer, der vil gå »et par uger«, før man når frem til noget.

»Nu skal vi indgå i en dialog, og vi regner med en afklaring i løbet af et par uger. Vi skal nok informere om, hvad vi er kommet frem til, når det er klart,« lyder det fra fungerende direktør Charlo Halvorsen.

Overfor Dagbladet uddyber hun dog, at mødet skal handle om, hvorvidt NRK skal begrænse Sophie Elises øvrige reklamesamarbejder.

To af Sophie Elises samarbejdspartnere har dog allerede sat hende på pause. Det drejer sig om Rema 1000, der holder influencerens produktion af slik tilbage, ligesom reklamesamarbejdet med Good For Me er blevet sat i bero.