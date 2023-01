Lyt til artiklen

Er det en god idé at streame håndboldkampe med unge – helt ned på U15-niveau?

Det spørgsmål har Dansk Håndboldforbund sagt ja til, og indtil 16. januar kan mange kampe på det niveau ses gratis, hvis man opretter en bruger på hjemmesiden Danskhaandbold.tv.

Det tager under et minut.

Men mens DHF – og klubberne, der har sagt ja til tilbuddet – ønsker at udbrede sporten, råber Børns Vilkår vagt i gevær.

De er bekymrede over en lang række punkter – og de ønsker, at DHF sætter en stopper for det nye initiativ.

»Jeg synes, at de skulle prøve at se, hvordan de får det rullet tilbage, så vi slet ikke har kameraer i hallerne.«

Sådan lyder det fra Kathrine Elmose Jørgensen, der er ekspert i Digital Dannelse hos Børn Vilkår.

»Jeg synes, det er lidt svært at se, hvad fordelen ved det her initiativ er for børn og unge. Jeg synes, der er mange advarselslamper, der blinker, i forhold til at det kan gå ud over deres rettigheder, trivsel og fællesskab,« siger hun.

Skal der streames fra U15-kampe?

Hun fortæller, at tiltaget vil lægge et stort pres på de unge.

»Hvis de lige pludselig også kan blive filmet inden for den arena, som jo egentlig skulle være lidt et frirum, så kan det potentielt være med til at øge et pres om, at man skal præstere og være dygtig. Vi ved jo, der hersker en perfekthedskultur på de sociale medier, som ikke nødvendigvis bliver modarbejdet ved sådan et initiativ – måske tværtimod.«

»Det er jo en form for overvågning, så der er også helt klart en faldgrube i forhold til risikoen for, at spillerne kan blive udsat for digitale krænkelser,« siger hun og understreger, at det naturligvis slet ikke er sikkert, at det kommer så vidt.

»Men jeg ser da en klar risiko for, at materialet kan blive misbrugt og delt på andre platforme.«

Hos DHF mener man, at platformen er sikker.

»Det er i et lukket kredsløb, og det kan ikke downloades. Medmindre du finder hackere eller andre, der kan udnytte det. Vi kan jo ikke forhindre folk i at gøre noget, de ikke må,« siger direktør Henrik M. Jacobsen.

Alle folk har vel en smartphone, der kan filme skærmen?

»Ja, man kan filme fra den ene skærm til den anden. Det kan man jo også gøre på Netflix og alt muligt andet. Nu har jeg den film – det kan vi ikke gardere mod. Vores issue var at stå i en situation, hvor det var fuldstændigt frit, hvor alle kunne optage og lægge ud på et frit tilgængeligt sted. Vi vil gerne prøve at tilbyde vores foreninger den mulighed. Det er ikke noget, vi har tvunget nogen til.«

Hos Børns Vilkår er man slet ikke imponeret over sikkerheden på platformen, eller måden spillerne har mulighed for at sige fra på.

Hos DHF har man gjort det klart, at der skal skiltes kraftigt med, at man kan sige nej til at deltage.

Men når en U15-spiller tager til udekamp, så er det vel næppe det første, de tænker over?

»Derfor siger jeg også, at når de så kommer hjem og taler med forældrene om det, og de så siger, at det bryder de sig ikke om, så tager man kontakt til foreningen, og så får man den slettet,« siger håndboldbossen.

Men er skaden så ikke sket?

»Jeg ved ikke, om den er sket. Der har måske i x antal timer ligget en optagelse.«

Og den er I okay med?

»Ja, det kan vi ikke forhindre.«

I kunne jo bare droppe det?

»Ja, det kunne vi godt, men vi har forsøgt at skabe så meget fleksibilitet som muligt, og 'nej'et' skal altid respekteres. Det er vigtigt, at man kan sige fra et hvilket som helst tidspunkt.«

Direktør Henrik M. Jacobsen er også klar til at justere, hvis det er nødvendigt.

»Hvis vi oplever anden brug end det, der var tanken, eller det giver en dårlig kultur, så regulerer vi meget hurtigt. Det er meget nemt at ændre, hvilke kampe der kan sendes.«

Men anbefaling fra Børns Vilkår er klar:

»I Børns Vilkår mener vi, at det på alle måder ville være det bedste slet ikke at rulle det ud,« siger Kathrine Elmose Jørgensen.

»Når de nu alligevel gennemfører det, så håber vi meget i Børns Vilkår, at man grundigt vil overveje, hvordan man sikrer sig, at børnene og familiernes ret til privatliv bliver respekteret, og i det hele taget overvejer, hvordan man vil passe på børnene, så man ikke ser eksempler, som det vi har set i Norge.«

Hos naboerne mod nord lå der på en anden streamingplatform blandt andet længe et klip med 12-årige i slåskamp.

Ud over håndbold har ishockey-, floorball- og basketballforbundet i Danmark også en lignende aftale med Sportway, der er firmaet bag. Volleyball er det næste, der efter planen slutter sig til selskabet.