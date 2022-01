Hvis Mikkel Hansen havde jagtet personlige rekorder, havde han nok skudt lidt mere, lyder det fra den danske verdensstjerne.

Da Mikkel Hansen torsdag aften bankede den femte af i alt 10 kasser ind mod Montenegro i EM-premieren, rundede han samtidig en imponerende milepæl.

Det var nemlig hans mål nummer 1.200 for landsholdet i kamp nummer 233.

Og Danmarks langhårede flækker lyste op, da han blev konfronteret med milepælen inden fredagens eftermiddagstræning i Debrecen.

Mikkel Hansen, Lasse Andersson og Mads Mensah under dagens træning i Debrecen, fredag den 14 januar 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mikkel Hansen, Lasse Andersson og Mads Mensah under dagens træning i Debrecen, fredag den 14 januar 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Det er da klart, at det viser, at man har gjort et eller andet rigtigt på landsholdet. Forhåbentligt kan det blive endnu bedre. Og det handler også om, at man spiller på et godt hold, ellers ville man aldrig lave så mange mål.«

»Men jeg er stolt over at opnå sådan noget på landsholdet, hvor der altid har været stor konkurrence på venstre back-positionen. Selvfølgelig bliver man stolt,« understregede Mikkel Hansen.

Scoringsrekorden på landsholdet står den tidligere venstrefløj Lars Christiansen for. Han nåede i alt at smide bolden i nettet 1503 gange I sine 338 kampe for de rød-hvide.

Og har Mikkel Hansen mon nu fået blod på tanden og indstillet sigtekornet efter Christiansens målrekord?

»Ej, det handler mest bare om at vinde – ikke så meget andet. I sidste ende har det altid været det vigtigste for mig – ikke hvem der laver målene, men at vi vinder kampene.«

»Hvis det havde været omvendt, havde jeg nok skudt lidt mere, end tilfældet har været,« slog den danske målsluger fast.

Lørdag aften får Mikkel Hansen mulighed for at føje endnu en håndfuld scoringer til samling, når landsholdet står over for Slovenien i Fönix Arena i sneklædte Debrecen.

Slovenien kom – ligesom Danmark – fra start med en sejr i premieren. Dog måtte slovenerne kæmpe hårdt mod Nordmakedonen for at hive en 27-25-sejr i land.

Vinder Mikkel Hansen & co. lørdag, står det fast, at Danmark er klar til mellemrunden, der spilles i Budapest.