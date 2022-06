Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der var lagt op til, at den kommende sæson for Aalborg Håndbold skulle overgå alle forventninger.

Ambitioner om at vinde det danske mesterskab, tilgangen af verdensstjerner som Mikkel Hansen og en udvidelse af arenakapaciteten, så håndboldhypen kunne nå ud til endnu flere aalborgensere.

Men nu er der kommet en sten i skoen. Den forventede udvidelse af kapaciteten i Gigantium fra 5.000 til 6.000 bliver alligevel ikke realiseret. Det er til trods for, at udvidelsen blev godkendt af Aalborg Byråd i 2021.

»Vi er selvfølgelig rigtig kede af, at vi er nødsaget til at udskyde planerne med udvidelsen af tilskuerkapaciteten grundet den nuværende situation i verdenssamfundet – specielt når vi kan mærke, at der virkelig er en kæmpe interesse fra hele det nordjyske håndboldpublikum,« siger direktør i Aalborg Håndbold, Jan Larsen.

Jan Larsen, direktør i Aalborg Håndbold. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Jan Larsen, direktør i Aalborg Håndbold. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Den situation, som Jan Larsen refererer til, er krigen i Ukraine, men også inflationen. Priserne på stål er skudt i vejret og netop Rusland og Ukraine er storleverandører af det stærke metal.

»Vi har haft en licitationsproces, hvor vi havde fire firmaer, der var interesseret i at give et bud på at bygge den nye tribune. Men krigen i Ukraine har betydet, at firmaerne ikke har kunnet skaffe stålpriserne fra deres typiske russiske og ukrainske leverandører. Så det endte med, at vi ikke fik nogen bud på at bygge tribunen,« siger rådmand for Sundhed og Kultur i Aalborg Kommune, Jes Lunde (RV).

Aalborg Håndbold har den seneste sæson haft et tilskuersnit på 4.114 til hjemmekampe. Det er det højeste i ligaen, og Jan Larsen har tidligere sagt til B.T. at 'Mikkel Hansen kan fylde den nuværende arena to gange'.

Derfor er planerne om en udvidelse af Gigantium heller ikke lagt i graven, selvom det ikke kan løses til den kommende sæson.

Mikkel Hansen trækker i Aalborgtrøjen til august. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP) Foto: ATTILA KISBENEDEK Vis mere Mikkel Hansen trækker i Aalborgtrøjen til august. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP) Foto: ATTILA KISBENEDEK

»Vi opgiver dog langt fra planerne og vil i stedet arbejde hen mod en udvidelse på et senere tidspunkt, så vi får mulighed for at invitere endnu flere tilskuere til tophåndbold,« siger Jan Larsen.

Der er dog enkelte udvidelser af den nuværende arena, som kan gennemføres.

»Vi er glade for, at der allerede nu vil blive opgraderet på omklædnings- og toiletfaciliteter samt lyd og lys,« slutter Jan Larsen.