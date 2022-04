This town aint big enough …

Og nu skal Aalborg og Gigantium rumme både Mikkel Hansen og Niklas Landin, når verdens bedste håndboldspiller gør Hansen selskab i Aalborg Håndbold fra 2023.

Men for Jan Larsen, Aalborg Håndbolds direktør, der har haft armene over hovedet det meste af mandagen, er der også malurt i bægeret.

Hjemmebanen i Gigantium er faktisk allerede med Mikkel Hansen ankomst for ‘bette’.

Direktør for Aalborg Håndbold Jan Larsen skal fremover til at skrige af Niklas Landin også. Foto: Bo Amstrup Vis mere Direktør for Aalborg Håndbold Jan Larsen skal fremover til at skrige af Niklas Landin også. Foto: Bo Amstrup

Men kommunen, der sidste år sammen med Aalborg Håndbolds klubejer, milliardæren Eigil Christensen, postede penge i en begrænset udvidelse, kommer næppe til at hjælpe flere aalborgensere til håndbold.

Det siger borgmester, Thomas Kastrup Larsen (S):

»Vi har vedtaget én udvidelse – og der står vi på nuværende tidspunkt,« siger borgmesteren.

Da B.T. spørger Jan Larsen efter endnu en stjernesigning, om de har plads til de mange håndboldelskere, svarer han:

Mikkel Hansen har spillet sin sidste kamp for PSG - til august bliver han Aalborg-spiller, og sommeren efter får han selskab af Niklas Landin. Foto: INA FASSBENDER Vis mere Mikkel Hansen har spillet sin sidste kamp for PSG - til august bliver han Aalborg-spiller, og sommeren efter får han selskab af Niklas Landin. Foto: INA FASSBENDER

»Nej, det har vi ikke. Det er en af vores største udfordringer lige nu. Men vi arbejder sammen med kommunen om at finde en løsning på, om kapaciteten kan udvides,« lyder det fra Jan Larsen.

Helt det samme billede giver borgmester Thomas Kastrup-Larsen dog ikke.

Den nuværende udvidelse med 1.000 tilskuere til 6.000, som kommunen støtter med 7,5 millioner kroner, bliver det ved.

»Det er også det muliges kunst. Vi undersøgte faktisk muligheden for at gøre Gigantium endnu større, men det ville betyde en midlertidig arena med plads til 2.400,« forklarer Thomas Kastrup-Larsen.

I øjeblikket er der plads til 5.000 i Gigantium – og »Mikkel Hansen kan fylde den nuværende to gange,« har Jan Larsen tidligere sagt.

Selvom det også ville give mulighed for store koncertnavne for Aalborg med en arena til 10.000, så ville det blive for dyrt at renovere Gigantium yderligere.

»Jeg synes jo, det ville være flot med en arena til 10.000, men det ville nok ikke være en kommunal opgave,« siger Thomas Kastrup, der kalder en ny stor-arena ‘urealistisk’.

Til gengæld er den sportsglade borgmester svært begejstret for tilgangen af Niklas Landin.

»Det er mega flot og gør mig stolt. Det giver jo et bidrag til en stemning af at drømme stort – og at gå efter at realisere sine drømme,« slutter Aalborg-borgmesteren.