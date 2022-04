Snart kommer der endnu en dansk landsholdsstjerne til den bedste danske håndboldrække.

For målvogter Niklas Landin skifter fra juli 2023 til Aalborg Håndbold. Det skriver Nordjyske.

Samme oplysninger har B.T., og der er altså lagt op til en kæmpe stjerneparade i håndboldklubben.

For Aalborg Håndbold har i den grad oprustet. De har hentet Mikkel Hansen, der kommer til klubben til sommer, ligesom de også har sikret sig Aron Palmarsson.

Den nordjyske klub har på deres Facebook-side med en video teaset for en stor nyhed, der kommer klokken 11.

Niklas Landin har ellers en kontrakt med THW Kiel, der først udløber i 2025, men et dansk eventyr har altså lokket landsholdsmålmanden, der netop er blevet kåret til verdens bedste håndboldspilleren i 2021.

Et år, der da også var forrygende for Landin, der vandt VM-guld, OL-sølv og det tyske mesterskab.

Det er bestemt ikke første gang, Niklas Landin stifter bekendtskab med den danske liga. For han tørnede fra 2006 til 2012 ud for først GOG Svendborg og siden Bjerringbro-Silkeborg. For ti år siden rykkede han teltpælene op og flyttede til Tyskland efter at have skrevet under på en kontrakt med Rhein-Neckar Löwen.

Her spillede han i tre år, inden turen gik til THW Kiel.