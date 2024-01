Dronning Mary støttede de danske herrer hele vejen gennem det ærgerlige nederlag - og indtog så banen.

Danmarks nykårede dronning var med til medaljeceremonien, og da de nåede til de franske europamestre, blev det kortvarigt komisk.

Der blev givet bronzemedaljer til svenskerne og sølv til de slukørede danskere uden problemer, men hos franskmændene opstod der forvirring blandt dem, der skulle hænge metallet om halsen, efter Dronning Mary havde givet til de første nationer.

Her blev der nemlig givet to medaljer til samme franskmand, nemlig landstræner Guillaume Gille. Og så grinede Dronning Mary, Gille og alle de andre omkring episoden.

Dronning Mary viste sin medfølelse under medalje-uddelingen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Mary viste sin medfølelse under medalje-uddelingen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Sejrherren gav medaljen tilbage, og så kunne ceremonien fortsætte.

Efter kampen var Gille helt rørstrømsk.

»Det var en vanvittig kamp. Godt gået, gutter. De var fantastiske. Det vigtige er, hvad de her fyre gør, hvad de sætter ind hver dag for at være de bedste. Når jeg ser denne energi, er jeg så stolt af det arbejde, jeg har gjort denne måned. I aften er det, de har opnået, bare sindssygt,« lød det fra en ekstatisk franskmand.

Danmark tabte 31-33. Du kan følge forløbet efter kampen lige her.