Der burde ikke være en eneste tilskuer. Men det var der.

VM for håndboldherrer i Egypten har fået en forfærdelig start.omgærdet af coronakaos.

Først trak USA og Tjekkiet sig efter coronaudbrud på holdene, siden blev coronaprotokollerne kritiseret af blandt andet Danmark og Norge og til åbningskampen mellem Egypten og Chile var den tilsyneladende gal igen.

For VM skal afvikles uden tilskuere, men alligevel var der flere hundrede tilskuere spredt rundt i hallen, lød meldingen fra blandt andet TV2s kommentatorer Thomas Kristensen og Bent Nyegaard under kanalens udsendelse af kampen.

Og billeder fra hallen - Cairo Stadium Sports Hall - bekræfter det. Her kan man se flere tilskuere med egyptiske flag og T-shirt med flag.

Der er under normale omstændigheder plads til cirka 17.000 i hallen.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra IHF – det internationale håndboldforbund – men de er endnu ikke vendt tilbage med et svar på, hvorfor der var så mange mennesker til stede under Egyptens kamp.

I første omgang var der lagt op til, at 20 procent af hallernes kapacitet skulle dækkes af tilskuere, men det ændrede man i sidste øjeblik efter en appel fra blandt andet det danske landshold, der var bekymret for sikkerheden og smitterisikoen.

I den officielle pressemeddelelse skrev IHF:

'Alle parter er kommet til den forståelse, at VM skal afholdes uden tilskuere (bortset fra medier og ambassaderepræsentanter fra de deltagende hold) for at holde passe på alle deltagere i slutrunden', skrev man.

Om de tilstedeværende alle sammen var repræsentanter fra ambassader, er blandt andet et af de spørgsmål, B.T. har forholdt IHF. Indtil videre uden svar.

Egypten vandt åbningskampen 35-29.