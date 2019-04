Det er blevet for dyrt at se Mikkel Hansen, Niklas Landin og de resterende verdensmestre. Sådan lyder kritikken fra en dansk fangruppe.

»Selvfølgelig ønsker man altid at komme ind og se håndboldkampe for under 400 kroner, men det er langt fra situationen. Priserne er jo nærmest koncertpriser.«

Sådan lyder ordene fra Sally Jacobsen, der er formand for håndboldherrernes fangruppe 'Fans to Fighters'.

Hun taler på vegne af fangruppen og mener, at billetpriserne for at opleve Nikolaj Jacobsens mandskab direkte fra tribunerne er skruet for meget i vejret.

Billetpriserne ved EM i Danmark 2014 Indledende gruppespil A-billet: 450 kroner

B-billet: 250 kroner

C-billet: 200 kroner Mellemrunde A-billet: 600 kroner

B-billet: 400 kroner

C-billet: 350 kroner Afsluttende kampe (semifinale og finale) A-billet: 1295 kroner

B-billet: 895 kroner

C-billet: 695 kroner

Ved kampene i det indledende gruppespil og mellemrunden fik man henholdsvis to og tre kampe med i prisen. På semifinaledagen fik man tre, hvormid man på finaledagen fik bronze- og finalekampen med.

»Det er blevet for dyrt at gå til håndbold. Hvis du er en enlig forældre, kan man nærmest stille spørgsmålet, om man skal tage i Lalandia eller til håndboldkamp. Det kan ikke være rigtigt,« mener Sally Jacobsen.

Hvis man sammenligner priserne fra herre-EM i Danmark i 2014 og det netop overstået VM på hjemmebane, fortæller tallene også sort på hvidt, at der er sket en stigning. En stigning, der løber op i omkring 200 kroner.

'Fans to Fighters' påpeger endvidere, at en finalebillet til herre-VM i Qatar for fire år siden kostede en 850 kroner, hvorimod en finalebillet ved VM i januar kostede 1495 kroner.

Det er ikke kun herhjemme, at håndboldfans føler sig frustreret over billetpriser til herrehåndbold.

Billetpriser ved VM i Danmark og Tyskland 2019 Indledende gruppespil: A-billet: 650 kroner

B-billet: 450 kroner

C-billet: 400 kroner

Ståplads: 350 kroner Mellemrunden: A-billet: 800 kroner

B-billet: 600 kroner

C-billet: 550 kroner

Ståplads: 350 kroner Finale: A-billet: 1495 kroner

B-billet: 1095 kroner

C-billet: 895 kroner

Ståplads: 500 kroner Ved alle kampe fik man som minimum to kampe med i prisen. Enkelte dage var der også tre kampe med i prisen.

Også i Norge har de håndboldlandsholds fangruppe, Håndballens Venner, haft en kraftig rive ude på grund af billetpriserne ved herre-EM i 2020, som spilles i Norge, Sverige og Østrig. Den norske fangruppe kalder blandt andet priserne for 'uforståelige' i Adresseavisen.

»Vi synes ikke, at priserne ved det EM i 2020 er overraskende, fordi vi ser det som et generelt billede på priserne. Vi oplevede faktisk, at priserne var dyrere ved VM i januar. Men vi er enige med nordmændene om, at det er for dyrt,« fortæller Sally Jacobsen.

Hos Dansk Håndbold Forbund, DHF, forsikrer man, at man løbende er opmærksomme på billetpriserne.

Men i forhold til VM var det dog vanskeligt at undgå dyrere billetpriser, fordi slutrunden blev arrangeret i samarbejde med Tyskland.

Morten Stig Christensen er overrasket over billetkritikken fra den danske fangruppe. Foto: Henning Bagger Vis mere Morten Stig Christensen er overrasket over billetkritikken fra den danske fangruppe. Foto: Henning Bagger

»Når man arrangerer slutrunder i fællesskab, lægges der vægt på, at det ikke er to mesterskaber, men ét ensartet. Man bruger samme logo og samme sprog, og billetpriserne skal være nogenlunde det samme. Det skal altså ligne hinanden,« forklarer generalsekretær i DHF, Morten Stig Christensen, og fortsætter:

»Vi havde også interne diskussioner med tyskerne om billetpriserne, fordi deres billetniveau er højere end vores. Derfor endte det med, at de skruede ned, og vi var nødt til at lægge os højere for at kunne mødes.«

Morten Stig Christensen indrømmer også, at man i DHF havde sine bange anelser om priserne inden VM, fordi billetterne var blevet dyrere end tidligere.

»Før mesterskabet gik i gang, var vi i tvivl, om vi var ved at nå smertegrænsen. Men vi må også bare konstatere, at vi ikke mødte modstand på priserne fra fans. Vi havde udsolgte haller og en stor efterspørgsel på billetter.«

Rasmus Lauge og det resterende danske landshold fik en enorm opbakning ved VM i januar. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Rasmus Lauge og det resterende danske landshold fik en enorm opbakning ved VM i januar. Foto: Liselotte Sabroe

Så priserne til VM var for dyre, hvis det stod til jer?

»Det er svært at vurdere. Vi var i tvivl før mesterskabet. Vi havde en klar holdning om, at priserne ikke skulle op i det tyske niveau. Ved semifinalen i Hamborg var der en billetpris (2500 kroner, red.), der var dyrere end selve finalen. De priser turde vi simpelthen ikke lægge os efter.«

»I Danmark har vi en tradition for, at håndbold er en familiedrevet idræt. Vi ved godt, at hvis en familie med to børn skal ind og se håndbold, er det dyrt. Men det skulle heller ikke blive ekstraordinært dyrt, hvilket det ville have været med tyske priser. Men igen, vi oplevede intet negativitet omkring priserne, og det havde været en stærkt indikation på, at vi havde ramt ved siden af.«

I skal arrangere kvinde-EM med Norge i 2020 og kvinde-VM med Norge og Sverige i 2023, og I lagde bud ind på herre-EM 2022 og 2024 med Schweiz. Hvorfor fortsætter I med slutrunder i fællesskab, hvis det kan give problemer med billetpriser?

Jeg tror i hvert fald ikke, at vi vil presse citronen yderligere. Morten Stig Christensen

»Der er ingen tvivl om, at fælles arrangerede slutrunder er kommet for blive. Det gør man også i andre sportsgrene. Det giver selvfølgelig en problematik med billetter, og vi vil også få flere diskussioner i fremtiden. Men fordelen er bare, at man er flere til at bære byrden, når det kommer til omkostninger, markedsføring og større tilskuertal.«

»Da vi arrangerede med tyskerne, havde vi udsolgt til alle de danske og tyske kampe. Det er jo en kæmpe fordel, fordi det giver en større opmærksomhed i andre lande også.«

Kan I i DHF garantere, at priserne ikke stiger fremover?

»Jeg tror i hvert fald ikke, at vi vil presse citronen yderligere. Også selvom andre lande skulle gøre det. Vi vil meget hellere have fyldte haller.«