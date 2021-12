Sikke et drama. Sikke en semifinale. Hold nu op, det var vanvittigt!

Nerverne sad uden på tøjet. I hvert fald hos os på pressepladserne. Der var absolut ikke tvivl om, hvad der var på spil fredag aften i Granollers.

Men nede på banen var det ganske roligt, hvad de danske stjerner foretog sig. De viste faktisk ren verdensklasse for at sige det mildt mod et fransk hold, der vaklede i første halvleg men spillede sig op i anden.

De åd sig langsomt ind på danskerne, der måtte gå yderst skuffede fra banen efter et nederlag på 22-23. For pokker, hvor var det ærgerligt. Muligheden var der i den grad.

Udover det helt åbenlyse om drømmen om en VM-semifinale, var det én ting der ville afgøre det her. Det stod helt klart fra start. For der var lagt op til den helt store forsvarsdyst i dagen semifinale.

To styks jerndefensiv gik på banen i en vaskeægte duel, hvor danskerne i første halvleg leverede høj, høj klasse. Det var en fornøjelse at se på. Det var ren krig. Og danskerne var sublime, må man bare sige.

Desværre for danskerne bed franskmændene fra sig i anden halvleg.

De er et verdensklassemandskab, det ved vi, og det viste de også i den grad efter en første halvleg, hvor de virkede rystede. Gad vide hvilken besked de fik i pausen? Uanset hvad den var, virkede det i den grad. For pokker, den gør ondt, denne her!

Det kunne ikke blive mere dramatisk. Det stod 20-20, og Frankrig fik straffekast. Sandra Toft kom på mål, og hun lagde ud med en flot redning. Og så var den rutinerede målvogter varm.

En meget vigtig redning på et vigtigt tidspunkt for danskerne. I det næste franske angreb var Toft igen på pletten med intet mindre end en dobbeltredning, og hun brølede sin glæde ud til tilskuerne. Vanvittigt drama, vanvittig situation.

Desværre for Toft og danskerne, var det ikke nok. Frankrig havde spillet sig varme og formåede at kyse Danmark mod slutningen af kampen.

Det er i og for sig ikke en skam at tabe til de olympiske mestre. Vi vidste på forhånd, at Frankrig er dygtige, men for pokker hvor er det stadig ærgerligt, for vi var da begyndt at drømme lidt om det helt store.

Den kunne godt have været der i dag, den finaleplads.

Især efter den første halvleg danskerne leverede, hvor de for alvor gjorde livet surt for Frankrig. Men desværre for Jesper Jensens mandskab steppede ‘de blå’ i den grad op efter pausen.

Det blev så tæt, som det kunne blive i en kamp, hvor danskerne i anden halvleg lavede lidt for mange fejl.

Vi vidste allerede inden, at der ventede endnu en kamp for Danmark. Spørgsmålet var bare, hvilket metal de i sidste ende skulle jagte. De må ‘nøjes’ med en krig om bronzen, men det tager bestemt intet fra Danmark, der i den grad bød de franske verdensstjerner voldsomt op til dans.