Dramaet omkring Red Bull-chefen Christian Horner vil ingen ende tage.

Topbossen bliver i øjeblikket undersøgt for upassende opførsel over for en kvindelig medarbejder i teamet. Og nu er der så kommet en ny udvikling i dramaet.

Ifølge flere engelske medier som The Times, Daily Mail og The Telegraph er den pågældende kvinde nemlig blevet suspenderet på ubestemt tid.

Helt konkret er Christian Horner blevet beskyldt for at have sendt upassende beskeder til kvinden.

Christian Horner med sin hustru, Geri Halliwell. Foto: Ali Haider/EPA/Ritzau Scanpix

I en intern undersøgelse er teamchefen dog i første omgang blevet frikendt.

Men siden er tonsvis af beskeder og billeder dog blevet lækket til medierne samt nøglepersoner i Formel 1-verdenen, og det har blot sat endnu mere ild til den potentielle skandale.

Red Bull har indtil videre ikke kommenteret de britiske mediers seneste historie.

En historie, som for længst har indblandet Christian Horners hustru, den tidligere Spice Girl Geri Halliwell.

De lækkede dokumenter har nemlig gjort Halliwell rasende.

Parret nægtede i øvrigt at kommentere på rygterne under årets første grand prix i Bahrain, som blev afviklet lørdag.

Med Geri Halliwell i hånden gjorde Horner i hvert fald alt for at indikere, at ægteskabet havde det godt.