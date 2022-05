El- og gaspriserne har den seneste tid braget afsted med den ene prisstigning efter den anden.

De voldsomme prisstigninger har gjort det væsentligt dyrere for hundredtusindvis af danskere at få opvarmet sin bolig, hvor regningen i mange tilfælde er fordoblet.

Men nu går Lystrup Fjernvarme den anden vej. Selskabet har valgt at skrue ned for prisen. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Lystrup Fjernvarme nedsætter 1. juli midlertidigt taksten per MWh med 36,4 procent. Det betyder, at prisen per megawatt-time bliver nedsat fra 550 kroner til 350 kroner inklusive moms.

Det har bestyrelsen for Lystrup Fjernvarme vedtaget 5. maj.

For et hus på 130 kvadratmeter betyder det, at nedsættelsen giver en besparelse på 1.480 kroner, mens en lejlighed på 75 kvadratmeter giver 1.200 i besparelse.

Men hvad er årsagen? Ja, det er faktisk de høje elpriser, skriver direktør for Lystrup Fjernvarme, Poul B. Skov i pressemeddelelsen.

Meget af den fjernvarme, der produceres i Aarhus og omegn, produceres sammen med el, og derfor tjener fjernvarmen i øjeblikket på den samproduktion på grund af de høje elpriser.

Og det er altså det, der nu kommer forbrugerne til gode.

»Vi er glade for, at vi i en tid med stigende priser og ikke mindst voldsomt stigende elpriser kan kompensere både erhverv og private forbrugere en lille smule med prisnedsættelsen,« udtaler Poul B. Skou.

Direktøren understreger afslutningsvis, at det er vigtigt at understrege, at nedsættelsen af prisen er midlertidig.

»Det er for tidligt, at sige noget om prisen næste år udover, at vi ved, at den vil blive højere end prisen per 1. juli.«