Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Elektronikkæden Power fortsætter med at brede sine vinger og opruste.

Denne gang er det via et opkøb i Sverige. Et opkøb, som Power mener, kommer til at gavne deres kunder i Danmark.

Tirsdag morgen har Power meldt ud i en pressemeddelelse, at kæden overtager 29 butikker fra Mediamarkt i Sverige.

Mediamarkt har 1.300 ansatte og en årlig omsætning på 5,3 milliarder svenske kroner.

Overtagelsen af de 29 butikker bringer Power op på i alt 269 butikker fordelt i Norge, Danmark, Finland og Sverige.

Opkøbet begejstrer Jesper Boysen, administrerende direktør i Power Danmark.

»Det her er simpelthen den manglende brik, som falder på plads i puslespillet. Sverige er jo et gigantisk marked, og selvfølgelig skal Power være til stede også her,« siger Jesper Boysen i en pressemeddelelse:

»Jeg er sikker på, at overtagelsen får kæmpe værdi også for kunder her i Danmark, fordi den øgede konkurrence kommer til at smitte af i sortiment og tilbud – også på det danske marked.«

Der meldes intet om købssummen.

Mediamarkt kommer til at beholde en minoritetsandel på 20 procent af Power i Sverige.