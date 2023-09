Der har ellers både været Michelin-stjerner og masser af international opsigt omkring den norske gourmetrestaurant Under i flere år.

Men det er åbenbart ikke lig med økonomisk succes og god forretning.

Den verdenskendte restaurant Under, hvor man spiser fem meter under havets overflade med direkte udsyn til havets dyr, er således i massive problemer og har fyret alle medarbejdere.

Det skriver norske Dagbladet.

De har talt med restaurantens danske køkkenchef Nicolai Ellitsgaard Pedersen, der bekræfter det.

Spisende gæster kan sidde her og se havets liv glide forbi. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge Dagbladet kom det tidligere i år frem, at det norske arbejdstilsyn havde fundet ni brud på arbejdsmiljøloven på restauranten, blandt andet omkring arbejdstid og arbejde i ferier.

Restauranten, der ligger i Lindesnes i det sydlige Norge, har 24 ansatte, og den danske køkkenchef har været der siden 2019, hvor restauranten åbnede.

Mediet skriver, at restauranten torsdag aften kører som normalt med gæster.

Restauranten er ejet af Stig Brede Ubostad, som til det norske medie henviser til citater i Fædrelandsvennen om, at restauranten bliver nødt til at ændre sit koncept for at få enderne til at mødes.

Restauranten kører som normalt frem til den 16. december.

Under er verdens største undervandsrestaurant med sin spisesal på 495 kvadratmeter og den eneste af sin slags i Europa.

Berlingskes madanmelder Søren Frank besøgte restauranten efter åbningen i 2019 og skrev således om oplevelsen:

»Den lange tur ned ad den imposante trappe til den store turkisblå væg, hvor vi har bord i første parket, føles dramatisk, nærmest historisk, det er, som om alt og alle i lokalet har en betydning.«

Omtalen sluttede ligeledes løftigt:

»På vejen hjem til hotellet kan vi hurtigt blive enige om, at Skandinavien har fået endnu en verdensklasserestaurant, som det bestemt er værd at rejse efter.«