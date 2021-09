Drømmer du om at spise på Aarhus’ bedste restauranter? Så kan det godt være, du skal vente lidt med at booke bord.

Mandag 13 september uddeles dette års Michelin-stjerner nemlig, og der vil det vise sig, om der vil komme nye restauranter på den fornemme liste.

Søren Frank, madanmelder ved Berlingske, spår her om, hvilke restauranter, han forventer, vil være at finde på listen.

Lige nu er der tre restauranter, der kan bryste sig af en stjerne: Restaurant Gastromé, Restaurant Domestic og Restaurant Frederikshøj.

Og Søren Frank forventer, at de vil have samme status efter mandag.

»Jeg forventer et forsigtigt udspil fra Michelins side i år. Jeg tror ikke, de kommer så meget ud med sablen og fjerner stjerner,« siger han og tilføjer:

»Man skal tænke på, der har været nedlukning og restriktioner i lang tid. Så jeg tror ikke, det er i år, de laver det helt om. Det ville være for tyndt et grundlag.«

En af dem, der dog bliver spændende at følge med på er Restaurant Substans. De har tidligere haft en Michelin-stjerne, men mistede den i 2020.

Det skyldtes, at de i april 2019 lukkede restauranten i en midlertidig periode for at flytte til Aarhus Ø.

Men nu er de altså på plads i nye lokaler, og Søren Frank forventer, at det giver stjernen tilbage.

»Hvis de havde kvaliteten til at få en Michelin-stjerne før flytningen, så synes jeg i hvert fald også, de har det nu. De har opgraderet service, interiør, og udsigt. Så det er en oplagt restaurant at se på,« siger han.

Hvis han skal spå om en, der kunne være en overraskelse, så ville det være restaurant Ghrelin, der indtil nu er i Michelin-guiden, men ikke har en stjerne.

»Det er mest, fordi de har rigtig god service. Michelin-guiden påstår, at stjernerne kun gives på grund af maden, men min erfaring er, at det er helhedsoplevelsen,« siger han.

Han tror ikke, Ghrelin er ummidelbar favorit til at erhverve sig en Michelin-stjerne, men hvis han skulle pege på en overraskende kandidat, ville det være dem.

Han forventer dog ikke, at vi kommer til at se mange flere Michelin-restauranter i Aarhus i fremtiden.

»Aarhus er en studenterby, så der er en grænse for, hvor mange Michelin-restauranter byen kan rumme. Den type luksusrestauranter koster virkelig mange penge, så der er simpelthen ikke råd til så mange af dem,« afslutter han.