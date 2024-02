Den H&M-ejede kæde Monki er upopulær hos en lang række af deres kunder.

Det er tydeligt at se på deres sociale medieprofiler, hvor folk åbner op for deres frustrationer, efter kæden har droppet flere af deres størrelser.

Efter tøjmærket har delt en række nye design på deres Instagram-profil med teksten »nye pasformer, afvaskninger og stilarter klar til dig«, lyder svaret fra en utilfreds kunde:

»Nej, de stilarter er ikke klar til mig, for jeg bruger en størrelse 36, så det liker jeg ikke.«

Kæden, der tidligere har promoveret sig på at have inkluderende størrelser og dermed gå både langt op og ned i størrelser, har altså færre størrelser at vælge imellem i deres seneste kollektion.

»Det her er chokerende,« siger norske Frida Teresa Nakarma Siekpe Lidbom til det norske medie MinMote.

Hun studerer bæredygtighed og etisk mode og mener, det har stor effekt, når en kæde som Monki tager det her valg, og derfor er det vigtigt, at emnet bliver taget op, mener hun.

De færre størrelser skyldes en for lille efterspørgsel, forklarer man fra Monkis side.

»Lige nu strækker vores kollektioner sig fra størrelse XXS til XL og i jeansstørrelser fra 23 til 34,« uddyber Monkis kommunikationschef Nadine Schmidt i et skriftligt svar.

»Vi arbejder altid med at teste, lære, justere og raffinere vores udvalg for at give vores kunder den bedste oplevelse af vores kollektioner.«

På Instagram er der ellers flere, der skriver, at de tidligere ofte har oplevet, at de større størrelser var udsolgt.

Flere følgere er også vrede over, at kæden bruger mellemstørrelsesmodeller i de seneste opslag med deres nye kollektioner.

»Er man i gang med damage control? Kun at vise mellemstørrelsesmodeller, nu hvor I er under så hård beskydning, er en mærkelig ting at gøre,« skriver en Instagram-bruger.

Hvis man vil have nogle af de største størrelser, findes tidligere kollektioner stadig på Monkis hjemmeside i de udgaver, der går helt op til 40 i jeans-størrelse.