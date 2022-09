Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sidste søndag steg aktiviteten i Louise Hauritz Jensens husstand i Korsør voldsomt, da klokken slog 12 midt på dagen.

Vaskemaskinen blev sat i gang, tørretumbleren begyndte at køre, opvaskeren blev tændt og kaffemaskinen blev afkalket.

Som Louise formulerer det: »Alt, der bruger strøm ad helvede til, var i gang.«

Louise havde nemlig siddet samme morgen og kigget i en strøm-app, hvor man kan se timeprisen for en kWh.

Den var rigtig lav midt på dagen, så der slog Louise til.

»Siden maj har vi været opmærksomme på, at elprisen er steget kraftigt, og der besluttede vi, at nu skulle der gøres noget,« fortæller 40-årige Louise Hauritz Jensen fra Korsør:

»Vi har hængt sedler op med sparetip, og vi bruger kun de største strømslugere på de tidspunkter, hvor strømmen er billigst.«

De eksplosive el- og gaspriser, som de seneste uger og måneder har sat den ene rekord efter den anden, har for alvor fået danskerne til at reagere.

Louise Jensens husstand gør en stor indsats for at spare på elektriciteten. Vis mere Louise Jensens husstand gør en stor indsats for at spare på elektriciteten.

Tal, som DR har bragt, viser, at danskernes elforbrug er faldet med ti procent, og at gasforbruget er faldet med 17 procent.

49-årige Henriette Devantié fra Randers er en af de danskere, som er gået drastisk til værks.

Både Henriette og hendes mand har flere sygdomme og er på førtidspension, og da hendes mand kun får 34 procent af satsen, lever de med en meget begrænset privatøkonomi.

Det gjorde de allerede før, energipriserne gik amok.

De bruger træpiller og el til at varme op. Træpillerne er gået fra en pris på 2.000 kroner for en palle til en pris på 6.000 kroner.

»6.000 kroner for en palle har vi ikke råd til. Det er jo helt vanvittigt,« siger Henriette Devantié:

»Min mand har monteret en brændeovn inde i soveværelset, og vi har lukket stuen af, som er dårligt isoleret. Vi vil gerne have sat flere brændeovne op, men der er rift om dem. Så nu er vi afhængige af, at brændeovnen i soveværelset kan sprede varmen ud til resten af huset.«

Og så er der elpriserne. Ud over at følge timepriserne tæt via en app har Henriette og hendes mand også tilpasset deres hverdag.

Henriette Devantié og hendes mand kæmper for at nedbringe energiforbruget Vis mere Henriette Devantié og hendes mand kæmper for at nedbringe energiforbruget

»Vi har en el-vandvarmer oppe på loftet, som vi tænder en-to gange om ugen, når vi skal i bad. Tidligere gik min mand i bad hver dag og jeg hver anden. I sommerperioden er vi taget på stranden og har dyppet os lidt i stedet,« forklarer Henriette:

»De ting, som ikke kan tåle at komme i opvaskemaskinen, må også vente med at blive vasket, til vi tænder for det varme vand. Vi slukker alt om aftenen. Tidligere var vi måske lidt lemfældige med, hvad der blev slukket for. Nu bliver alt – router, tv, alt – slukket.«

Hjemme hos Louise Hauritz Jensen i Korsør er der ligefrem gået hygge i at spare på elektriciteten.

»Der er gået lidt sport i det for mig og min mand. Min datter på 16 år går også meget op i det og siger: ‘ej jeg kan ikke se fjernsyn nu, for det koster 9 kroner’. Min søn på 13 år vil gerne spille computer hele tiden, og nogle gange skal vi lige huske ham på, at han skal tjekke prisen,« siger Louise Hauritz Jensen:

»Men så laver vi andre ting sammen, spiller brætspil eller går ture, noget andet som ikke kræver strøm. Det er da klart, at vi bliver nødt til at tænke over tingene, for vi opvarmer også med gas og med de to ting sammen, kan det ende med at blive rigtig dyrt. Men børnene forstår det, og de synes faktisk, det er hyggeligt, at vi laver noget sammen.«