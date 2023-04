Lyt til artiklen

Heidi Geidt var under hårdt økonomisk pres, da B.T. i marts 2022 talte med hende om den eksplosion i benzinpriser, der netop var indtrådt.

Faktisk var den økonomiske lussing så stor, hver gang der skulle tankes, at Heidi overvejede at sige sit job op i Roskilde og finde et, der lå tættere på. Siden er priserne faldet en del, men Heidi er fortsat ramt ret hårdt af inflationen.



I første omgang endte Heidi faktisk med at skifte job.

I stedet for at indstille gps'en til en adresse i Roskilde er destinationen i dag Slagelse. Et jobskifte, som har sparet hende mere end 25 kilometer i benzin om dagen.

»Det er ikke kun på grund af de stigende benzinpriser, at jeg har skiftet job. Men det har da helt klart også haft en betydning,« fortæller hun.

I marts 2023 viste indekstal fra Danmarks Statistik, at priserne på benzin, diesel og gas var lavere end året før.

Et faktum, som bør være en lettelse for mange danskeres økonomi.

Men for Heidi – og givetvis mange andre danskere – er det ikke så nemt.

For selvom benzinforbruget er faldet efter jobskiftet, og benzinpriserne samtidig er på vej ned, er der ikke skabt mere luft i Heidis budget.

»Fødevarepriserne er stadig høje. Før kostede en almindelig køkkenrulle 7,95 kroner, nu koster den 21,95 kroner. Man får ikke mange ting for 200 kroner i dag,« siger hun.

»Vi handler kun det, der skal handles for at overleve. Der er ikke meget plads til sjov og ballade.«

Og her har Heidi en klar pointe. For selvom inflationen er aftagende, er prisstigninger på dagligvarer i landets supermarkeder fortsat voldsomme. I marts 2023 satte de endnu engang rekord.

Lidt mærker Heidi dog trods alt til den faldende inflation.

I små glimt fornemmer hun, at det er på vej i den rigtige retning, når hun handler.

Men det går langsomt.

»Jeg kan godt se, at enkelte ting er begyndt at falde lidt i pris, men der er stadig lang vej i forhold til, hvordan det så ud før inflationen,« siger hun.

»Det kunne være rart, hvis man også kunne slappe lidt af, og at man bare engang imellem kunne tillade sig at handle, som man gjorde før.«