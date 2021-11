Det ligner et godt tilbud, når Elgiganten lokker med, at man til Black Friday kan spare 3.666 kroner på en kogeplade fra Siemens, der tidligere kostede 6.999 kroner.

Men på Elgigantens Facebook profil er en bruger knap så imponeret over tilbuddet.

»Det er let at lave gode tilbud til Black Friday, hvis man halvanden måned tidligere kunstigt har doblet prisen på et produkt,« skriver vedkommende.

Et kig på prisstatistikken hos prisportalen Pricerunner afslører nemlig, at kogepladen kun har kostet 6.999 kroner i en meget begrænset perioden.

Helt præcist siden midten af oktober.

Prisstatistikken på Pricerunner viser, hvordan prisen på kogepladen steg markant i midten af oktober. Foto: Screenshot fra Pricerunner Vis mere Prisstatistikken på Pricerunner viser, hvordan prisen på kogepladen steg markant i midten af oktober. Foto: Screenshot fra Pricerunner

Inden da har prisen i løbet af 2021 svinget mellem 3.499 kroner og 3.999 kroner. Altså minimum 3.000 kroner mindre end den normalpris, som kogepladen pludselig fik i midten af oktober.

Tilbuddet hos Elgiganten er et klokkeklart eksempel på tendensen med falske tilbud under Black Friday, mener chefjurist Anette Høyrup fra Forbrugerrådet Tænk.

»Det er et trick, som utrolig mange butikker bruger, hvor de sætter prisen på deres varer kunstigt højt op i oktober, for at sætte dem ned igen. Det er frækt gjort over for forbrugerne,« siger hun.

Black Friday hos Elgiganten på Strøget Foto: Privatfoto Vis mere Black Friday hos Elgiganten på Strøget Foto: Privatfoto

Ifølge markedsføringsloven skal en vare have været til salg til normalprisen i seks uger, inden at den kan komme på tilbud. En finte som Elgiganten har benyttet sig af.

»Elgigantens praksis er ikke ulovlig, men forbrugerne skal holde sig for øje, at det er en fidus nogle butikker udnytter,« siger chefjurist Anette Høyrup fra Forbrugerrådet Tænk.

Hos Elgiganten forklarer man prisstigningen med, at de løbende overvåger markedet og tilpasser priserne ud fra den aktuelle konkurrencesituation, derfor har de rettet prisen den 12. oktober til 6.999 kroner.

»Herudover er det vigtigt at understrege, at vi overholder reglerne med seks ugers gældende normalpris, når vi annoncerer produktet her til 3.333 kroner med et sparbudskab,« skriver Ditte Opstrup Andersen, kommunikationschef i Elgiganten i en mail til B.T.

B.T. har efterfølgende spurgt Elgiganten, om det betyder, at de har haft kogepladen på tilbud siden januar 2021, hvor prisen maks har været 3.999 kroner.

Det har Elgiganten ikke svaret på.