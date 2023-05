De fik stor succes både i Danmark og i udlandet.

Nu har succesduoen bag Lagkagehuset, Ole Kristoffersen og Steen Skallebæk, ifølge Børsen kastet sig over et nyt projekt.

De har nemlig investeret i Copenhagen Coffe Lab, som de nu ejer størstedelen af.

Foreløbig har de åbnet 14 cafeer i det tyske Ruhr-distrikt, ni i Hamborg, otte i Lissabon samt fem i Sydfrankrig.

Duoen solgte Lagkagehuset i 2017.

Kæden har i dag 100 danske butikker og 40 i udlandet.

Navnet er ikke nemt for udenlandske tunger, så der hedder kæden slet og ret Ole & Steen.

Men nu er de to iværksættere så i gang igen.

Til Børsen fortæller de, at de ved salget i 2017 indgik en aftale, som betød, at de ikke måtte drive butikker i Skandinavien, Beneluxlandene, Storbritannien og Nordamerika de næste tre år, så derfor har de heller ikke haft travlt med at starte butikker op i Danmark.

Deres nye kæde har nærmest fået den værst tænkelige start.

Først kom corona og så siden krigen i Ukraine, der sendte priserne på blandt andet mel helt i vejret.

Steen Skallebæk siger til Børsen:

»Det er jo også derfor, vores regnskab ligner lort. Altså først corona, så krigen i Ukraine. Lad mig sige det sådan: Vi har været udfordret og er det stadig.«

Underskuddet på regnskabet i 2022 kommer til at ligge på et lille tocifret millionbeløb, fortæller duoen til Børsen.

De to iværksættere har dog ingenlunde mistet modet. De forventer stor vækst i butikkerne.

Alene i Ruhr-distriktet har de planer om at nå op på 50 cafeer og bagerbutikker.

Copenhagen Coffee Lab har 500 ansatte.