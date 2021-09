I slutningen af august sendte Carlsberg en pressemeddelelse ud med et budskab, som blot var det seneste i en række af lignende meldinger de seneste år.

Etikken på Tuborgs klassiske guldøl blev ændret. I stedet for at have en kvinde stående med en øl på et serveringsbakke, var det nu ændret til en kvinde med en øl i hånden.

Ændringen skete for at portrættere den moderne kvinde. Eksperter i køn og Dansk Kvindesamfund havde været med på råd.

Tuborgs guldøl var blot et eksempel på en bevægelse, som på ganske få år har skyllet hen over detailbranchen i hele verden.

Sådan så Guldøl ud i 'gamle' dage. Nu er designet lavet om for at portrættere den 'moderne kvinde'. Foto: ALLAN LUNDGREN

Ti konsekvenser af den bølge ser vi nærmere på om lidt. Men først:

»Det er klart taget til, og der har været en voldsom udvikling de seneste år i forhold til, hvad tingene hedder, og hvordan man formulerer sig,« siger Jonas Schrøder, kommunikationschef for Rema 1000.

Han har 15 års erfaring fra branchen, hvor han har været hos Jysk, Salling Group og nu Rema 1000.

For godt et år siden kom han i vælten, da der opstod debat om eskimois i Danmark, og om hvorvidt det var i orden at bruge betegnelsen eskimo.

En efter en fjernede kæder og producenter navnet og fandt på et nyt til den stormombruste is.

Rema 1000 var en af de sidste virksomheder, som makkede ret.

»Vi ventede med at tage beslutningen om eskimois, fordi vi ikke vil tage den slags beslutninger, når bølgerne går højest. Det kan være svært at overskue de her debatter. Så vi talte til ti og blev til sidst enige om, at vi ville ændre det. Siden har vi set på, om vores varer generelt hedder det rigtige,« siger Jonas Schrøder:

»Det er en balancegang. Man må ikke blive bange for sin egen skygge og forsøge at tilfredsstille alle Facebook-krigere. Men overordnet er det godt med de her debatter, for verden ændrer sig.«

Jonas Schrøder, pressechef i Rema 1000 Foto: PR

Bruno Christensen har fulgt detailbranchen gennem flere årtier. Han mener, at »politisk korrekthed« i dag spiller en større rolle.

»Det er gruppe af forbrugere, som måske højest fylder 20-25 procent, der driver de her ting. Virksomhederne retter ind, fordi den utilfredse part fylder meget i medierne. Man risikerer at blive stillet på en form for anklagebænk,« siger Bruno Christensen:

»Virksomhederne er nok ikke så bange for at miste omsætning, men de retter ind, fordi de simpelthen ikke gider bruge tid og kræfter på debatten.«

B.T. har i det følgende samlet ti eksempler på ‘forbudte’ varer, der er blevet ændret for at være mere ‘tidssvarende'.

Flødeboller hed engang 'negerboller' - allerede i 1980'erne blev det dog opdateret til flødeboller. Foto: Martin Sylvest Andersen

Negerboller og negerkys

I slutningen af 1980erne rejser der sig en storm mod ordene negerbolle og negerkys. Det resulterer i, at den populære spise tager navneforandring til flødebolle.

Det er ikke den eneste navneforandring, der sker på flødebollefronten i 1980erne.



Hos Elvirasminde chokoladefabrik, der i dag ejer Spangsberg, hed flødebollerne oprindeligt 'Sambo-flødeboller'.

For at forhindre, at forbrugerne skal forbinde navnet med hovedpersonen i børnebogen ‘Lille sorte sambo’, bliver navnet ændret til Samba-flødeboller.

Skipper Mix er nu uden masker



Maskerne i Skipper Mix

I 2014 bliver Haribo på de sociale medier mødt af kritik fra svenske forbrugere, som mener, at maskerne i Skipper Mix er en racistisk karikatur af etniske grupper.

Efterfølgende bliver de kritiserede lakridser fjernet fra blandingen og erstattet af ansigter.

Børnebøger af forfatteren Halfdan Rasmussen - Børnerim er blevet ryddet for forskellige ord Foto: Lars Møller



Gyldendal fjerner ordene neger og hottentot fra Halfdan Rasmussens rim

I den nye udgave af Halfdan Rasmussens originale ‘Børnerim’ fra 2019 lues der ud i ordene neger og hottentot.

Årsagen til ændringen er, at forlaget vil undgå, at rimene, hvoraf nogle af er skrevet i 1950erne, bliver opfattet som racistiske.

Forlaget udgiver fortsat både den gamle og den sprogredigerede version, så forbrugerne selv kan vælge.

Uncle Ben's kommer snart med et nyt logo Foto: JUSTIN SULLIVAN



Uncle Ben ændrer navn og logo



Efter i mange år at blive skudt i skoene, at de opretholder racemæssige stereotyper, melder Uncle Ben i 2020 ud, at de vil ændre navn og fjerne billedet af den afroamerikanske mand på de legendariske risprodukter.

I løbet af 2021 vil de nye pakker med navnet Ben’s Original komme i handlen.



Perlerfirma fjerner farvebetegnelsen hud



I 2020 skriver det socialdemokratisk byrådsmedlem i Aalborg Lisbeth Lauritsen en mail til perlefirmaet Hama.

I mailen undrer hun sig over, at firmaet sælger en perle med farvebetegnelsen 'hud'.

Resolut beslutter Hama at ændre navnet til mat rosa.

»Hama skal ikke genere nogen, hvis nogen kan føle sig stødt over det,« siger direktøren i Hama, Lene Haaning, til TV Midtvest.

Foto: Tørsleff



Vanilje og atom ændrer udseende

Efter flere års overvejelse beslutter Tørsleffs i 2021 at udskifte billedet af den sorte mand med turban og øreringe på deres vaniljesukker. I stedet kommer en vanilieblomst og vaniljestænger.



Også på atamonflasken bliver tegningen af en asiatisk mand udskiftet med frugter og grøntsager.

Tørsleffs henviser til, at debatten om krænkende og stødende symboler i offentligheden har »sat tankerne i gang« og ført til ændringerne.

Eskimois blev en kæmpe debat i sommeren 2020. Nu har stort set alle producenter ændret navnet Foto: Oscar Scott Carl



Kæmpe Eskimo skifter navn



Efter 'en storm' af henvendelser ændrer Hansen Is i 2020 navnet på deres Eskimo Is til O’payo.

»Når vi har kigget i ordbogen, så er det et problematisk ord. Det har vi ikke vidst før, men tiderne ændrer sig, og vi har derfor valgt at skifte navnet ud,« siger Anders Eibye Hansen, salgsdirektør i Hansens Flødeis, til dr.dk.

En lang række isproducenter følger trop. Frisko, Premiere Is, Naturli og Rema 1000 har nu ændret navnet på den populære is.

Guldøl har fået en kvinde med en øl i hånden fremfor en kvinde med en øl på en serveringsbakke Foto: PR



Den gyldne dame ændrer logo



Efter at have været i dialog med Dansk Kvindesamfund og andre meningsdannere med ekspertise i kønsopfattelse og ligestilling ændrer Tuborg i 2021 logoet på den ikoniske pilsner 'Den gyldne dame’.



Bakken i kvindens hånd bliver nu udskiftet med en øl.

»Vi ønsker at illustrere en moderne kvinde, der er med til festen på sine egne præmisser,« siger Michelle Lægdsgaard Larsen, brand manager i Tuborg, i en pressemeddelelse.

Normalt hår? Det er nu slut hos Unilever.



Fjerner betegnelsen ‘normal’



Betegnelsen ‘normal’ hud bliver i 2021 fjernet fra Dove-sæbe, og det samme gør angivelsen ‘normalt’ hår på Sunsilk shampoo.

Årsagen er, at forbruger- og kosmetikgiganten Unilever, der står bag de to produkter, mener, at betegnelsen ‘normal’ kan opfattes ekskluderende.