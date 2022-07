Lyt til artiklen

Danske forbrugere holder mere og mere på pengene, og det kan mærkes i de danske e-butikker, afslører undersøgelse.

Således rapporterer mere end halvdelen – 53 procent – af de adspurgte e-butikker i en undersøgelse i juni, at de har oplevet et faldende salg i årets andet kvartal i forhold til det foregående.

Derudover oplever godt halvdelen, at den gennemsnitlige værdi på ordrerne, er faldet i den samme periode, viser undersøgelsen, som er foretaget af YouGov for PriceRunner.

Tallene akkompagneres af lyden af, at 66 procent oplever stigende omkostninger på grund af inflation, mens 45 procent er ramt af stigende energipriser.

Og fem procent har været nødsaget til at afskedige personale.

Resultaterne er en del af et kvartalsvist såkaldt 'e-handelsindex', som oplever et lille opsving efter et historisk lavpunkt i årets første måneder. Indekset samler butikkernes bedømmelse af, hvordan salget er gået i de seneste måneder, hvordan det går lige nu, samt hvordan man forventer, at det vil udvikle sig.

Indekset går fra 0-100 og ligger øjeblikkeligt i 49,5, hvilket altså er det næstlaveste, man har målt.

»Det er vældig dystre tal,« siger forbrugeranalytiker Katrine Barslev fra PriceRunner til B.T.

»Vi skal op over indeks 60, for at vi kan sige, at udviklingen er positiv. Vi har tidligere ligget noget højere og meget mere stabilt, end vi gør nu,« forklarer hun desuden.

Katrine Barslev mener ikke, at dansk onlinehandel alene er ramt af, at danskerne nu igen kan handle i fysiske butikker.

»Nej, for den fysiske handel kom jo i gang langt tidligere. Det er i højere grad krigen i Ukraine, inflationen, prisstigninger på energi, der gør det. Der er rigtig mange faktorer, at man kan betegne det som en perfekt storm,« vurderer Katrine Barslev.

Hos PriceRunner forventer man derfor, at det kan blive endnu værre.

»Jeg tror ikke, vi har set bunden endnu. Men det skal nok komme op igen. Vi vil se en positiv udvikling over nogle kvartaler på et tidspunkt, så dette er ikke døden for dansk e-handel,« spår Katrine Barslev.

»Men forbrugerne holder mere på pengene i øjeblikket, og det mærker butikkerne,« understreger hun.