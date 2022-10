Lyt til artiklen

Det var voldsomme scener, der udspillede sig efter søndagens derby i Brøndby.

For efter kampen blev tre mænd på henholdsvis 48, 38 og 33 år overfaldet og udsat for vold i fanklubhuset 'Hytten'.

En uhyggelig episode, som Brøndby Support, der er fodboldklubbens officielle fanklub, efterfølgende har skrevet et langt opslag om på de sociale medier.

Her bruger de blandt andet ord som 'beskæmmende' og 'uacceptabel' om episoden, hvor flere af klubhusets frivillige blev slået ned af gæster.

»Vi er rystede, og gæsterne det samme. Vi har fået rigtig mange henvendelser om, at folk er rystede over, at det her skete,« siger Sarah Agerholm, der er formand for Brøndby Support, til B.T. dagen derpå.

Hun befandt sig i fanklubhuset søndag aften, da overfaldet fandt sted, og hun er – ligesom resten af de involverede – rasende over den opførsel fra nogle af gæsterne.

»Det er grotesk, at vi som frivillige ikke kan få lov til at agere på vores eget område uden at frygte for at blive slået ned,« fortæller hun og fortsætter:

»Men jeg vil gerne understrege, at det ikke er folk, vi typisk ser komme hos os, der gjorde det. Men vi samarbejder med politiet, som nu har fået overdraget sagen.«

Overfaldet er så voldsomt, at man slår vores daglige administrator og bestyrer i Hytten ned, så han slår hovedet ind i muren, hvorefter man vælger at sparke ham i hovedet og overfalde andre frivillige, der kommer til for at hjælpe og stoppe det. pic.twitter.com/2ZAeCaiGpc — Brøndby Support (@brondbysupport) October 16, 2022

Ifølge Sarah Agerholm var der flere familier til stede blandt de helt mange Brøndby-fans, der bare var kommet for at drikke øl og få et par hyggelige timer, som overværede det voldsomme overfald.

Brøndby Support har desuden delt et billede på Twitter af en mand med et stort sår i baghovedet efter den chokerende episode.

Københavns Vestegns Politi har efter søndagens hændelse bekræftet, at tre mænd blev overfaldet i fanklubhuset.

»De er ikke blevet indlagt. Det var nogle knytnæveslag, de fik,« siger Torben Wittendorff, der er vagtchef hos Københavns Vestegns Politi.

Politikredsen fortæller videre, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen anholdte i sagen, ligesom de heller ikke har nogen formodning om, hvem der står bag overfaldet.

Brøndby og FC København spillede søndag 1-1 i sæsonens andet derby.