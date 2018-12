OB's sportsdirektør Jesper Hansen var rasende, da han efter fredag aftens Superliga-kamp på MCH Arena i Herning mod FC Midtjylland mødte pressens udsendte udenfor de to holds omklædningsrum.

Således skød han med skarpt mod dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt, der lod OB-angriberen Nicklas Helenius vente tre-fire minutter med at skyde et straffespark, fordi der på tilskuerpladserne var detoneret en røgbombe.

»At vi skal stå og vente på det der røg er fuldstændig tåbeligt. Der var jo ikke røg dernede. Han kunne sagtens have sparket, og så kunne vi have ventet bagefter,« sagde Jesper Hansen og tilføjede:

»Det er klart, at den lange pause generer Nicklas' koncentration. Havde vi scoret, ville FCM kun have ført 2-1, og så ved man aldrig, hvad der kunne være sket. Men alt i alt synes, jeg det er fortjent, at FCM vinder en fin fodboldkamp.«

OB-angriberen Nicklas Helenius måtte på grund af tåge efter en røgbombe-detonation på tilskuerpladserne i Superliga-kampen mod FC Midtjylland vente tre-fire minutter før et straffespark kunne afvikles.

Det var første gang i 14 forsøg, at Nicklas Helenius misbrugte et straffespark i Superligaen.

»Det var selvfølgelig ikke optimalt, at jeg skulle vente så længe med at sparke det. Men jeg synes egentlig ikke at jeg følte mig speciel nervøs. Den primære til at jeg kiksede var, at jeg ramte bolden skidt,« sagde Nicklas Helenius.

Til B.T. fortalte han, at det ikke var første gang, at han stod i en lignende situation.

»Dengang spillede jeg for Silkeborg mod AC Horsens, og her scorede jeg sikkert. Engang i mellem så brænder man og skuffer holdet, men jeg er klar til at tage ansvaret igen en anden gang,« sagde Nicklas Helenius.

