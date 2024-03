En U8-kamp blev aflyst, da modstanderen trak sig på grund af hjørneflagene.

Det engelske fodboldforbund beder nu amatørklubben Queens Park Crescents om at fjerne de palæstinensiske hjørneflag, som de har opstillet. Det fortæller engelske The Guardian.

Det sker efter en aflyst kamp mod Wixams Wanderers, hvor en forælder med jødiske rødder bad om at få skiftet dem.

Hjemmeholdet holdt fast i, at de havde tilladelse til at bruge dem.

Today, our U8s coach told us the opposing team forfeited the game over our Palestine corner flags. No issue with displaying them; confirmed with the FA. However, we view this incident as an opportunity to enlighten our followers about the gravity of the situation. pic.twitter.com/zu6YaiaLFa — Queens Park Crescents FC (@QPCrescents) March 10, 2024

Fodboldforbundet ønsker ikke at bekræfte, om de har givet den tilladelse - men nu har de den under alle omstændigheder ikke.

»Vi ønsker, at børn skal kunne spille fodbold i et trygt og indbydende miljø. Vi er blevet gjort opmærksomme på hændelsen i weekenden, og vi vil kontakte klubben for at bede dem om at fjerne disse hjørneflag til fremtidige kampe,« lyder det.

Hverken Israel eller Palæstinas flag har været tilladt i engelsk fodbold siden konfliktoptrapningen den 7. oktober sidste år.