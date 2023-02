Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

44.500 danske kroner.

Så meget skal Manchester United-legenden Patrice Evra af med efter en mildest talt dum udtalelse.

Det har en domstol i Paris vurderet ifølge den franske avis L'Equipe.

Det var tilbage i 2019, at franskmanden i den grad dummede sig.

Her formåede Evras tidligere klub Manchester United at levere et vildt comeback mod det franske storhold Paris Saint-Germain, og det fik Evra til at smide en video på sine sociale medier.

»Paris, I er nogle bøsser, I er nogle bøsser. Her er det mændene, der taler,« lød det fra den pensionerede fodboldspiller og tidligere anfører for det franske landshold.

Det fik anti-homo-kampagnegrupperne Mousse og Stop Homophobia til at indgive en klage for at have fornærmet en gruppe mennesker på grund af deres seksuelle orientering.

Sagen blev omklassificeret til en 'ikkeoffentlig fornærmelse', fordi Evra havde »udtrykt sig i private rammer i en video, der derefter blev lagt på Snapchat uden hans viden,« lyder det.

Evra spillede for Manchester United i perioden 2006 til 2014. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Evra spillede for Manchester United i perioden 2006 til 2014. Foto: PAUL ELLIS

Derfor blev sagen henvist til byretten, som nu har givet 41-årige Evra en bøde på 7.500 kroner

Franskmanden skal derudover betale 11.000 kroner til både Mousse og Stop Homophobi i erstatningskrav, samt 7.500 til begge for advokatsalærer.

Bøden, erstatningskravet og advokatsalærerne løber dermed op på cirka 44.500 kroner.

Evras advokat har ikke ønsket at kommentere dommen, før han har talt med Evra selv, der er bosat i Dubai.