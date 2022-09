Lyt til artiklen

»Arsenal er min drømmedestination.«

Sådan lyder det fra den danske angriber Jonas Wind til mediet Bulinews.

Et interview, Daily Mail har citeret, men noget er dog gået galt, da det store engelske medie skulle finde et billede Wind til deres hjemmeside.

For ganske vist er der et stort billede med en spiller i den røde landsholdstrøje, men det er dog ikke Jonas Wind, der optræder i den.

Sådan så det ud hos Daily Mail i løbet af formiddagen lørdag. Foto: Daily Mail Vis mere Sådan så det ud hos Daily Mail i løbet af formiddagen lørdag. Foto: Daily Mail

Det er i stedet Andreas Skov Olsen, der toner frem på skærmen i det engelske medie, der på forsiden har brugt flere billeder af landsholdets nummer 11.

I billedteksten under et billede i selve artiklen, der er udgivet lidt i 11 dansk tid, fremgår det også, at det er Jonas Wind på billedet, men også her er det Andreas Skov Olsen, der toner frem.

I interviewet, Jonas Wind har givet, fortæller angriberen der spiller for tyske Wolfsburg, hvordan han ser den bedste engelske række som den bedste i verden.

»Hvis vi ser ind i fremtiden, ville Arsenal være drømmedestinationen for mig. Det har altid været min yndlingsklub. Generelt synes jeg, Premier League er den bedste i verden, og det ville være spændende at spille der. Men det er ikke noget, jeg fokuserer på nu. Jeg har det godt her i Wolfsburg, det er en god klub for mig, og Bundesligaen er fantastisk at spille i,« siger Jonas Wind.