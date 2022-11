Lyt til artiklen

Den spanske fodboldstjerne Gerard Piqué spiller meget snart sin sidste fodboldkamp i karrieren.

Det oplyser fodboldspilleren selv i en video, han har delt på Twitter.

»Fodbold har givet mig alt. Barcelona har givet mig alt. Nu er det tid til, at rejsen skal slutte.«

»Jeg har altid sagt, at jeg ikke vil spille på noget hold efter Barcelona. Og sådan bliver det,« siger Piqué, der dermed annoncerer sit karrierestop, som sker inden for få dage.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Helt sikkert er det, at Piqué spiller sin sidste kamp på Camp Nou lørdag, og han antyder, at det også bliver den sidste.

Om han er også er med, når Barcelona spiller ude tirsdag, hvilket er holdets sidste kamp, inden VM, vides ikke.

Piqué har spillet i Barcelona siden 2008.

I videoen siger han, at han ser frem til at vende tilbage til Camp Nou som tilskuer – og at han ser frem til at viderebringe fodboldglæden til sine børn.

Piqué fik sin fodboldopdragelse i den spanske storby, inden han drog videre til Manchester United.

Alex Ferguson så dog ikke det store lys i Pique, så spanieren tog tilbage til Barcelona i 2008 efter undervejs at have været udlånt til Real Zaragoza.

Pique er noteret for hele 615 optrædener for Barcelona. Han var fast mand i forsvaret, da holdet dominerede spansk fodbold og derudover vandt Champions League i både 2009, 2011 og 2015.

Hele otte spanske mesterskaber har Pique været med til at vinde med Barcelona. Senest i 2019.

Han har desuden vundet VM- og EM-guld med Spanien i henholdsvis 2010 og 2012.