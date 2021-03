Kriseramte OB fyrede mandag cheftræner Jakob Michelsen et par måneder før tid.

I stedet bliver det sportschef Michael Hemmingsen, der skal stå i spidsen for de fynske striber i sæsonens resterende 11 kampe.

Men det giver OB en udfordring. For Michael Hemmingsen er i fuld gang med at finde den cheftræner, der efter sæsonen skal overtage tøjlerne i OB. Men nu skal han bruge hovedparten af sin tid på træningsbanen og sidelinjen

Derfor får OB nu assistance til trænerjagten fra AaB's tidligere sportsdirektør, Allan Gaarde. Det fortæller direktør i Odense Sport & Event, Enrico Augustinus, til B.T.

Aab - FC Midtjylland , Alka Superliga, Aalborg Portland Park, Aalborg : Aabs sportschef Allan Gaarde Foto: Henning Bagger Vis mere Aab - FC Midtjylland , Alka Superliga, Aalborg Portland Park, Aalborg : Aabs sportschef Allan Gaarde Foto: Henning Bagger

»Vi har lavet en aftale med rekrutteringsfirmaet onenexus fra Silkeborg, hvor vi har hyret fagspecialister ind. Et stærkt team bestående af tre mand med Allan Gaarde i spidsen. De skal afdække hele det skandinaviske marked. Vi har investeret det, der skulle til,« fortæller OB-direktøren.

»Vi har brugt de sidste par uger til dybdegående at beskrive, hvad det er for en profil, vi skal ansætte. Og det bliver så Allan & co's opgave at sikre, at den kommende cheftræner matcher den profil.«

»Vi har gjort det for at sikre, at vi får eksterne spidskompetencer ind over den proces.«

Og I søger på det skandinaviske marked, så den nye cheftræner kan både være norsk, svensk eller dansk?

»Ja, præcis.«

OB har tidligere meddelt, at man først vil præsentere den nye cheftræner, efter at man har præsenteret en ny strategi for klubbens fremtid. Og den er først klar om et par uger.

»Vi har brugt noget af den stilhed, der har været i forbindelse med corona, til at få lavet en helt ny strategi for OB. En femårsstrategi fra sommeren 2021 til sommeren 2026. Den er 95 procent færdig og forventes offentliggjort midt i april,« lyder det fra Enrico Augustinus.

»Det bliver en samlet OB-strategi, så den dækker alt omkring OB. Ikke bare det sportslige.