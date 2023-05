Han har været elektrisk foran mål og indtaget Premier League med supersonisk fart i sin første sæson for Manchester City.

Den norske superstjerne Erling Haaland er derfor ikke overraskende blevet en af favoritspillerne hos Oasis-brødrene Liam og Noel Gallagher, der begge er loyale fans af klubben.

Forleden poserede Haaland i underbukser med sidstnævnte, men nu tager romancen mellem rockstjernerne og den norske målscorer en ny drejning.

Skal Haaland være manden, der endelig får brødrene genforenet på en scene? Se nordmandens svar i videoen øverst i artiklen.

Kan Erling Haaland genforene Oasis? Foto: CARL RECINE Vis mere Kan Erling Haaland genforene Oasis? Foto: CARL RECINE

Ifølge The Sun har Liam Gallagher ytret sit ønske om at få Erling Haaland med på scenen.

I et interview med Viaplay har fodboldstjernen selv sat ord på muligheden.

»Måske har de brug for en norsk fredsmægler, der kan genforene dem.«

»Det er et godt spørgsmål, om jeg skal være den tredje sanger. Selvfølgelig kan jeg det, men det betyder ikke, at jeg bliver det,« fortsætter han med et grin.

Lykkes det for Haaland at genforene britpop-gruppen, kan det være, de skal synge 'Wonder-Haal' og 'Cigarettes & Alco-Haal' til den første koncert …

I første omgang er salget af en bestemt type underbukser i hvert fald eksploderet, efter billedet med Haaland og Noel Gallagher gik viralt.