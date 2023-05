En halvnøgen norsk fodboldstjerne, en britisk rocklegende og et par hvide underbukser.

Det er tilsyneladende ingredienserne, der skal til for at ændre underbuksemoden i et stort land.

Det viser en tendens fra England, hvor salget af underbukser af den gamle skole med såkaldt Y-front er eksploderet.

Det er sket som følge af udbredelsen af et billede af Manchester City-angriberen Erling Braut Haaland, som er iført de gammeldags underbukser, i selskab med Oasis-stjernen Noel Gallagher.

Noel Gallagher and Haaland. pic.twitter.com/u1pIJ7w2tp — Pierre Pêcheur (@PieterVisscher) April 29, 2023

Discountvarehuskæden TOFS, som har mere end 200 forretninger i Storbritannien, melder stort set udsolgt af Y-frontunderbukser. I de her uger har de overhalet boxershorts i popularitet med en salgsstigning på 50 procent. Det skriver Daily Mail.

Billedet af det umage makkerpar (og en tredje mand) er fra Manchester Citys omklædningsrum og er taget, kort efter at norske Haaland og hans holdkammerater slog Arsenal i Premier League den 26. april.

Efterfølgende fik Noel Gallagher, guitarist og sangskriver i nu opløste Oasis og livslang City-fan, adgang til omklædningsrummet for at fejre trumfen med spillerne.

»Han er bare som en stor glad og skør dreng. Han går rundt i sine underbukser og siger, at jeg skal møde hans onkel. Han er træt af, at han ikke fik lavet hattrick. Sikke en fodboldspiller,« lød det efterfølgende fra Noel Gallagher om det 22-årige norske fodboldfænomen.