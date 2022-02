Tidligt mandag morgen skete det. Efter lidt over syv uger uden et eneste interview var fodboldspilleren Nadia Nadim endelig klar.

Klar til at stille op og svare tilbage på den kritik, som hendes besøg til Qatar i december skabte. Under sin tur til ørkenstaten var danskeren nemlig på besøg ved FIFA Arab Cup, hvor hun var en af flere 'stjernegæster', der talte om landet i positive vendinger.

Men de 13 minutter i 'Go' morgen Danmark'-sofaen har langtfra fået kritikken til at forstumme.

På sociale medier langer mange ud efter beslutningen om at stille op i den hyggelige setting i tv-programmet 'Go' morgen Danmark' og derved undgå kritiske spørgsmål, som eksempelvis B.T. har jagtet i ugevis.

Den kritik bliver nu bakket op af kommunikationsrådgiver Anne Kirstine Cramon.

»Det er jo en klassisk politikerløsning, hun laver. Hvis man har en meget kritisk sag, så vælger man en blød sofa at tale ud i. Og så kan man bestemme, at sagen er færdigdiskuteret. Men det er jo ikke sådan, det foregår i praksis. Man kan jo se, at hun stadig får sindssygt meget kritik, og der er stadig mange medier, der gerne vil have fat i hende. Den er ikke færdigdiskuteret i offentlighedens øjne, og det er problematisk,« siger hun til B.T. og fortsætter:

»Når man sætter sig i den bløde sofa, så er man jo garanteret, at det ikke er det kritiske interview, man stiller op til. Der er sandsynligvis lavet en spørgeramme på forhånd i forhold til, hvad man skal tale om, og så er det muligt for den, der er hovedperson, selv at styre, hvad fortællingen bliver.«

Nadia Nadim svarede i interviewet tilbage på de kritikere, der har beskyldt hende for at male et glansbillede af Qatar efter sit besøg. Et land, der beskyldes for dårlige forhold for migrantarbejdere og for brud på menneskerettigheder i forbindelse med VM i herrefodbold til december.

Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Men den danske stjerne forstod ikke kritikken og brugte i stedet lejligheden til at pege et par fingre den anden vej.

»Jeg har på ingen måde prøvet at male et glansbillede. Jeg ved godt, der er problemer, og det er der rigtig mange steder. Men alle dem, der kritiserer mig, hvad gør de ved de problemer?« sagde 34-årige Nadia Nadim blandt andet.

Efter interviewet valgte den danske landsholdsspiller så at dele et billede fra sit besøg i 'Go' morgen Danmark' sammen med de to værter Heidi Frederikke og Louise Wolff. Her gjorde hun det samtidig klart, at det sidste ord nu er sagt i sagen.

Men den strategi er ikke løsningen, hvis man spørger Anne Kirstine Cramon. Hun mener i stedet, at den danske angriber burde have valgt at stille op til et format, der giver mere anledning til kritiske spørgsmål.

Was the guest at “Tv2 Go Morgen” this morning to speak about what has kept domestic media busy the last months.



Now when the last words reg this have been said, its time to finally get back to work! pic.twitter.com/ur9QkAKzE0 — Nadia Nadim (@nadia_nadim) February 7, 2022

Men det kan der alligevel være en god grund til, at hun ikke gør.

»Når hun ikke stiller kritisk op, så bekræfter hun jo implicit, at der er mere at komme efter. At så har hun ikke fortalt hele historien. Der er nogle detaljer, vi ikke får med. Men det kan de fleste altså godt afkode,« forklarer Anne Kirstine Cramon.

B.T. har tirsdag været i kontakt med Nadia Nadims agent, Michael Kallbäck. Han oplyser, at danskeren ikke kommer til at kommentere yderligere på sagen.