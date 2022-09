Lyt til artiklen

Store øl, letpåklædte tjenere … og et U10-hold i fodbold?

Ja, de tre ting harmonerer måske ikke helt, og derfor er restaurantkæden Hooters også kommet i modvind over de seneste dage.

I sidste uge offentliggjorde kædens restaurant i engelske Nottingham nemlig, at man havde indgået en sponsoraftale med U10-holdet i Burton Joyce FC.

På et billede på Facebook stod to Hooters-ansatte med de unge fodboldknægte, der altså kan være ni-ti år gamle – og så gik det amok med kommentarer på internettet.

Aftalen gjorde flere forældre rasende, skriver The Sun, og Hooters og fodboldklubben blev skudt i skoene, at aftalen var totalt upassende.

»Hvad bliver det næste? At Ann Summers (forhandler af sexlegetøj, red.) sponsorerer spejderne, eller at en stripklub reklamerer ved en skolebegivenhed?« lød det blandt andet.

Og sagen har fået det engelske fodboldforbund til at skride ind og bede klubben om at stoppe samarbejdet med Hooters.

»Vi blev ikke kontaktet angående sponsoratet, men var vi blevet det, så havde vi afvist det med henvisning til reglerne omkring spillertøj og reklame,« lyder en udtalelse fra FA i Nottinghamshire.

Reglerne foreskriver, at spillere under 18 år ikke må spille i tøj med reklamer for produkter eller servicer, 'der anses som værende til skade for unges velfærd, sundhed eller almene interesser, eller som på anden måde anses som upassende under hensyntagen til spillernes eller dommernes alder' – og det kan eksempelvis være at reklamere for alkohol, som er en stor del af Hooters-brandet.