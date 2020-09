Han er tilbage.

Gareth Bale er igen Tottenham-spiller.

I 2013 blev han på det tidspunkt den dyreste fodboldspiller i historien, da han skiftede fra Tottenham til Real Madrid for omkring 750 millioner kroner. Og selvom han i syv år har vundet alt, hvad der kan vindes i den spanske storklub, har cheftræner Zinedine Zidane længe ledt efter en måde at få Bale væk fra klubben.



Og den er nu kommet.



Tottenham har lejet waliseren i den kommende sæson, og flere medier har beskrevet, at London-klubben har option på yderligere et år, hvis alt går vel.

To all the Spurs fans, after 7 years, I’m back! #COYS @SpursOfficial https://t.co/NbAaUWefQP pic.twitter.com/zGk37PnQe9 — Gareth Bale (@GarethBale11) September 19, 2020

Bale fik sit helt store gennembrud hos Tottenham, som han nåede at spille for fra 2007-2013.

Nu er han tilbage igen. Dog skal Tottenham-fans nok væbne sig med tålmodighed, da waliseren skal bruge tid på at komme i kampform igen. Her har der været snak om en periode på op til en måned, inden det for alvor kan gå løs.

Foto: PAUL CHILDS Vis mere Foto: PAUL CHILDS

Bale er ikke den eneste Real Madrid-spiller, Tottenham henter. Venstre backen Sergio Reguilón er også blevet præsenteret på en femårig aftale.

Den 23-årige spanier var i sidste sæson udlejet til Sevilla med hvem, han vandt Europa League med. Men han må i første omgang overlade rampelyset til Bale.

Og det har han det fint med, for han er erklæret fan af waliseren.