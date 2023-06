Stemningen var elektrisk, og ekstasen skyllede ind over Aarhus som en tsunami, da klubben sikrede sig bronzemedaljen i Superligaen.

Ud af det blå fik AGF lagt Brøndby i benlås og kæmpet sig fra 0-3 til 3-3, blandt andet takket være en mindeværdig præstation fra indskiftede Jelle Duin.

Det var træner Uwe Röslers sidste genistreg i en sæson, hvor han har dirigeret AGF til en præstation, man vil huske i mange år frem i det aarhusianske.

Lur mig, om fornavnet Uwe ikke også får en revival hos byens drengebørn de kommende måneder.

Ifølge direktør for AGF Jacob Nielsen skal der ret meget til, før AGF siger farvel til Uwe Rösler. Han var i stødet, da han skulle snakke med medierne, efter AGF sikrede sig Superliga-bronze. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix). Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Ifølge direktør for AGF Jacob Nielsen skal der ret meget til, før AGF siger farvel til Uwe Rösler. Han var i stødet, da han skulle snakke med medierne, efter AGF sikrede sig Superliga-bronze. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix). Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Han matcher fuldstændig klubbens værdier, og jeg kan ikke finde et bedre match lige nu, hvis jeg kigger på trænermarkedet,« lød det fra AGF-direktør Jacob Nielsen efter opgøret.

På trods af holdets store succes under den tyske træner frygter chefen for det hele ikke, at der kommer en større fisk og snupper Rösler.

»Nej, jeg er ikke bange for, at han ryger. Det har vi helt styr på, det kan han ikke. Han kan få en tagsten i hovedet, men det kan vi jo ikke gøre for,« sagde han og fik pressestanden til at bryde ud i latter.

Jacob Nielsen satte ikke tal på, hvor meget klubben skal have for sin succestræner.

Men faktum er, at han har en aftale med AGF, og at Superliga-treeren derfor selv kan bestemme, hvor mange penge der skal til, før man slipper Rösler.

»Det kommer an på prisen. Men vi kan lige så godt være ærlige. Forskellen på ham og Bisseck (klubbens midterforsvarer, red.) er, at Bisseck har en klausul i sin kontrakt (der gør, at han kan købes fri for et vist beløb, red.).«

»Det mener jeg ikke, Uwe har. Så kan han skabe sig nok så gul og grøn, som han vil. Han er stavnsbundet til Aarhus.«

Uwe Rösler kom til Aarhus sidste sommer. Han har tidligere stået i spidsen for klubber som Brentford og Leeds.