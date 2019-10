Italien tog den syvende sejr i træk i EM-kvalifikationen, da Grækenland lørdag blev slået med 2-0 i Rom.

Med en sejr over Grækenland blev det italienske fodboldlandshold lørdag klar til næste års EM.

Hjemme i Rom vandt italienerne med 2-0 over et kriseramt græsk hold, der er langt fra fordums styrke.

Italien har nu hentet maksimale 21 point efter syv kampe, mens gruppens nummer to, Finland, har 12 point efterfulgt af Armenien og Bosnien med hver 10 point.

De italienske værter bragte sig foran på et straffespark efter godt en times spil, da gæsternes Andreas Bouchalakis blokerede et skud fra Lorenzo Insigne med armen.

Det betød, at Jorginho kunne banke Italien foran med 1-0 fra pletten.

Et kvarter før slutfløjt tog Federico Bernardeschi chancen fra distancen, og på et langskud øgede han til 2-0. Bolden ramte en græsk forsvarer på vejen, hvilket gjorde betingelserne svære for målmanden.

Grækenland, der har stolte EM-traditioner med guld i 2004, har haft en miserabel kvalifikation.

Holdet har blot fem point efter syv kampe, hvor det i Athen er blevet til nederlag til Armenien og uafgjort mod Liechtenstein.

Der er fortsat stor spænding om, hvem der skal følge Italien videre til næste års EM fra gruppen.

Gruppens nummer to, Finland, tabte lørdag 1-4 ude til Bosnien, mens Armenien spillede 1-1 ude mod Liechtenstein.

Finnerne kan tage et pænt skridt mod slutrunden, når de på tirsdag på eget græs møder Armenien, hvis Bosnien samtidig taber i Grækenland. Finland har 12 point, mens Armenien og Bosnien har 10.

